Leao, la causa del mancato rinnovo: “Sicuramente influisce”

Nel rinnovo di Rafael Leao al Milan ci sarebbe un grosso problema. Ecco perché non è ancora arrivato: “Sicuramente influisce”

Uno dei temi caldi per quanto riguarda il Milan è certamente il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese sarà chiamato a prendere presto una decisione in merito. Il giornalista fa il punto della situazione.

Sono ore, giorni, settimane caldissime per il futuro di Rafael Leao. L’attaccante del Milan vedrà il suo contratto con i rossoneri scadere nel 2024. Il tempo per Maldini e Massara, dunque, inizia a stringere e i dirigenti devono arrivare ad una soluzione: trovare l’accordo con il rinnovo oppure cedere il giocatore per massimizzare il profitto della vendita ed evitare di perderlo a zero.

Questo, ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi. Per il Milan infatti appare piuttosto complicato riuscire ad andare incontro alle esigenze economiche del giocatore, che ha attirato le attenzioni di tutti i maggiori club europei. I rossoneri stanno portando avanti i contatti con l’entourage nell’attesa di potere arrivare presto ad una soluzione che accontenti tutti.

Leao, la querelle con lo Sporting una delle cause del mancato rinnovo

La situazione contrattuale di Rafael Leao è stata anche al centro del dibattito su TVPlay. In trasmissione è intervenuto il giornalista portoghese Nuno Travassos, che ha detto la sua sul futuro del portoghese.

Travassos ha sottolineato le grandi qualità del suo connazionale. Leao ha numeri davvero importanti in stagione, con 9 gol e 10 assist tra campionato e coppe. “E’ un giocatore tanto talentuoso” ha confermato il giornalista. Anche grazie a questo lo scorso anno il Milan è riuscito a vincere lo scudetto, e Leao a strappare il titolo di miglior giocatore del campionato di Serie A. “Mi ha sorpreso” ha ammesso.

Il talento del portoghese non si discute, nonostante come ammesso anche da Travassos quest’ano non sia riuscito a rendere come lo scorso anno. “Vedremo come andrà in nazionale con il nuovo ct” ha detto. In nazionale, Leao deve ancora fare quel salto di qualità che lo dovrebbe portare a diventare un leader di una nazionale importante come quella portoghese.

Travassos si è poi soffermato sulla delicata situazione contrattuale tra Leao e il Milan. Il giornalista ha sottolineato come sia un rinnovo piuttosto complesso sia per il giocatore che per il MIlan, che rischia di perdere un giocatore importante. Secondo il portoghese, c’è un fattore in particolare che influirebbe molto nelle trattative tra il Milan e l’entourage del giocatore.

Leao ha infatti una controversia ancora aperta con la sua ex squadra, lo Sporting Lisbona. E’ infatti ancora in corso una diatriba legata all’addio di Leao allo Sporting. I lusitani da tempo chiedono un indennizzo, fissato a 19 milioni, per la risoluzione unilaterale del contratto che portò il giocatore al Lille. “Sicuramente è una situazione che va ad influire” ha ammesso Travassos.