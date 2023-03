Milan, cambia il calendario: i rossoneri giocano prima

Cambia il calendario del Milan. La Champions League ridisegna i prossimi turni: ecco quando giocheranno gli uomini di Stefano Pioli

La testa è chiaramente alla partita di stasera contro l’Udinese. Il Milan è chiamato a vincere per riprendere il cammino verso la Champions League dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro la Salernitana.

Serve conquistare i tre punti per approfittare degli incroci della ventisettesima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi Inter-Juve e Lazio-Roma.

Ma da ieri a mezzogiorno circa, tutti i tifosi rossoneri, inevitabilmente, stanno pensando anche alla doppia sfida di Champions League contro il Napoli: la prima, come è noto, è fissata per mercoledì 12 aprile a San Siro, il ritorno, invece, si giocherà sei giorni dopo, martedì 18, al Maradona.

Anticipi in Serie A

Tra un match europeo e l’altro, chiaramente, si giocherà il campionato. Il 2 aprile sempre in Campania si disputerà l’antipasto tra la squadra di Spalletti e quella di Pioli, in vista dei piatti forti europei.

L’8 aprile, poi, prima dell’andata, è in programma la 29esima giornata, quella pasquale, che vedrà impegnate il Milan contro l’Empoli e il Napoli in trasferta a Lecce. I due match sono da tempo calendarizzati con i partenopei impegnati in Salento sabato alle ore 12.30 e i rossoneri a San Siro alle 16.00

Le due sfide, però, come quella tra Salernitana e Inter, sono destinate ad essere anticipate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre club impegnati in Champions League hanno fatto richiesta alla Lega Serie A di anticipare i propri match al venerdì. L’annuncio è atteso per martedì, quando scopriremo i calendari anche dalla 30esima alla 34esima giornata.

Altri anticipi

E’ molto probabile che a scendere in campo per prima, il 7, possa essere l’Inter, di scena in Campania, alle ore 17. Lecce-Napoli e Milan-Empoli, invece, andrebbero in scena, rispettivamente alle 19 e alle 21. Si va verso nuovi anticipi, stavolta al sabato, anche per la 30esima giornata, quando il Milan giocherà a Bologna e il Napoli ospiterà il Verona, in vista del decisivo match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma al Maradona il martedì successivo