Milan illuso da un costoso acquisto: “Non era un fenomeno”, che beffa

L’ex direttore sportivo è tornato sulla cessione del giocatore al Milan. Un affare che ha generato grande fortuna al suo ex club, molta meno ai rossoneri

Non tutte le ciambelle escono col buco. Un detto che può tranquillamente essere adattato anche al calcio, in particolare al calciomercato. E’ chiaro che ogni acquisto che viene messo a segno può rivelarsi un grande successo, o al contrario un enorme delusione. Ogni club lo sa bene. Quanti giocatori sono arrivati tra le alte aspettative e ripartiti poco dopo perché totalmente insufficienti? I casi sono innumerevoli. Ci vuole bravura, visione lungimirante, e anche un pizzico di fortuna per ogni dirigenza che si occupa di calciomercato.

Il Milan, negli ultimi anni, ha fatto uno splendido lavoro pescando calciatori giovani, poco blasonati e a bassi costi, che col tempo si sono trasformati in dei grandissimi talenti. E’ stata indispensabile però un’attenta attività di osservazione nel tempo, l’unica che ti permette di testare con pazienza la resa e l’utilità di un giocatore. Ovviamente, però, non sono mancati alcuni errori di valutazione e di conseguente acquisto nel mercato del Milan nello stesso arco di tempo.

Uno di questi porta il nome di Krzysztof Piatek. Impossibile non ricordare l’attaccante polacco nel suo periodo al Milan. Una vera meteora! Il club rossonero lo aveva acquistato per 35 milioni di euro, una cifra folle rispetto a quanto ha fatto vedere più avanti. Oggi, c’è chi è tornato a parlare di quell’affare di mercato, gettando un grosso velo di realismo.

Piatek al Milan, una grande meteora

Krzysztof Piatek è stato acquistato dal Milan per 35 milioni di euro. Un investimento pazzesco, se pensiamo al fatto che il club rossonero ha deciso di spendere quella somma per un attaccante che aveva passato soltanto sei mesi in Serie A. Certo, sei mesi in cui si era messo in mostra segnando 13 reti, ma troppo poco tempo per giudicare la tenuta a lungo termine di un giocatore. Il Genoa lo aveva prelevato dai polacchi del Cracovia per poco più di 4 milioni di euro nell’estate del 2018.

A gennaio 2019 il Milan si è presentato alla corte del Grifone assolutamente convinto dell’investimento. Cosa è successo dopo lo sappiamo abbastanza bene tutti. Piatek ha fatto faville nella restante parte di stagione con la maglia rossonera addosso. Gol pesanti in campionato e in Coppa Italia, ma alla stagione seguente, col numero 9 sulle spalle, si è assistito ad un andamento deprimente dell’attaccante polacco. Così tanto che sei mesi dopo è stato ceduto a titolo definitivo in Germania per 24 milioni.

La carriera di Krzysztof non ha più toccato apici importanti, è stata una totale discesa dopo l’addio al Milan. Forse, o sicuramente, non era il fenomeno che molti si aspettavano, compreso il Milan. L’ex DS del Genoa è tornato a parlare di quell’affare.

L’ammissione di Perinetti

Giorgio Perinetti, Direttore Sportivo del Genoa ai tempi della cessione di Piatek al Milan, è tornato a parlare proprio di quella trattativa. L’ex dirigente ha ammesso che è stato il club ligure l’unico a guadagnarci dalla vendita dell’attaccante polacco. Le sue parole al Secolo XIX in merito:

“Cederlo al Milan fu giusto. Realizzammo una grande plusvalenza fondamentale per il bilancio del club. E quello che il Milan gli proponeva non era neanche lontanamente pareggiabile da parte del Genoa. Il suo rendimento successivo ha confermato l’impressione: buon giocatore ma non certo il fenomeno che segnava ogni partita“.