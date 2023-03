ML – Tegola Milan: niente Udinese per il titolarissimo

Il giocatore non prenderà parte alla sfida contro l’Udinese. Una pesante tegola per il Milan di Stefano Pioli. La notizia era nell’aria, ora è arrivata la conferma

Niente da fare, nonostante l’ottimismo trapelato nelle ultime ore, Theo Hernandez non prenderà parte alla sfida contro l’Udinese. Ve lo abbiamo raccontato, il terzino non stava bene ed era a rischio forfait contro i bianconeri, per il match di stasera.

C’era la speranza di un recupero dell’ultimo minuto ma non sarà così. Come raccolto da MilanLive.it, Theo Hernandez non ci sarà per via di una sindrome influenzale. Sulla fascia sinistra, per il match, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, ci sarà dunque Ballo Toure.

Riecco Ballo-Toure

L’ultima partita da titolare del terzino senegalese risale allo scorso 8 novembre. In quella circostanza l’ex Monaco giocò 90 minuti contro la Cremonese, in trasferta. Poi solo panchina o tribuna. Prima della sfida contro i grigiorossi, in Serie A, Ballo-Touré era sceso in campo contro l’Empoli, risultando decisivo con il gol della vittoria.

E’ dunque il classe 1997 il favorito a prendere il posto di Theo Hernandez. Ci sarebbe anche la possibilità di spostare uno tra Sergino Dest, Alessandro Florenzi e Davide Calabria sulla sinistra ma difficilmente Pioli opterà per una di queste tre ipotesi.