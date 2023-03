Shopping londinese per il Milan: vanno via tutti

Il Milan è pronto a pescare a Londra. In casa Chelsea diversi calciatori sono pronti a fare le valigie, il Diavolo potrebbe approfittarne

Durante il calciomercato di gennaio, il Chelsea ha comprato di tutto e di più. La campagna acquisti dei londinesi è stata davvero faraonica. La nuova proprietà non ha badato a spese, mettendo a disposizione di Potter praticamente tre squadre.

Sì così acquistato ad ogni costo senza vendere nessuno. In estate, però, inevitabilmente qualcuno farà le valigie. Impossibile restare in una squadra dove si è la terza/quarta scelta. C’è una squadra intera pronta a salutare e a ripartire altrove. Guardare agli esuberi del Chelsea è inevitabile.

Il Milan, in passato, lo ha fatto, con alterne fortune. Olivier Giroud è stato certamente un super colpo. Il francese ha conquistato tutti, riuscendo a recitare un ruolo da protagonista. Con i suoi gol è arrivato lo Scudetto e oggi è una delle pedine più importanti dello scacchiere di Pioli. Lo stesso non si può dire per Bakayoko, ormai da tempo ai margini del progetto rossonero. Si è provato a mandarlo in via in ogni sessione di mercato. In estate vedrà scadere il contratto di prestito e tornerà alla base.

Lista infinita

Per il futuro, però, ci sono altri calciatori del Chelsea che interessano al Diavolo. In cima alla lista c’è certamente il nome di Ruben Loftus Cheek, che potrebbe tornare comodo per migliorare il reparto di centrocampo.

C’è, poi, chiaramente anche Hakim Ziyech. Il marocchino è il sogno dei tifosi ormai da anni e chissà che l’estate prossima non sia il momento giusto per vederlo finalmente in Italia.

Non lasciano indifferente il club rossonero anche Mason Mount e Christian Pulisic. Sono pronti a salutare Londra e al giusto prezzo potrebbero essere degli affare. Nella lunga lista dei giocatori del Chelsea che in estate cambieranno aria – come scrive Fichajes.net – ci sono anche Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Pierre Emerick Aubameyang, Cesa Azpilicueta, Connor Gallagher, Kai Havertz e Raheem Sterling.

Leao sul taccuino

Come è possibile notare, dunque, le occasioni non mancano. Ma attenzione a chi potrebbe fare il percorso inverso. Nonostante i tanti acquisti, anche nel suo ruolo, i rumors legati ad un interesse da parte del Chelsea per Leao non si sono mai placati. Il portoghese e il Milan stanno lavorando al rinnovo: i contatti non sono mai cessati ma l’estate si avvicina e senza una firma, Maldini e Massara potrebbe iniziare a pensare di ascoltare le offerte che si presenteranno