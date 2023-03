Udinese-Milan, Pioli ha deciso: titolare dopo oltre quattro mesi

Il tecnico rossonero ha deciso come sostituire i due titolari: scendono in campo dal primo minuto dopo tantissimo tempo

Questa sera il Milan sarà impegnato nella difficile trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil. Si tratta di una partita davvero molto importante per la classifica e per la corsa ai primi quattro posti.

Il Diavolo deve provare ad approfittare degli scontri diretti tra Roma e Lazio e tra Inter e Juventus per pendere qualche punto alle rivali, ma sa bene che stasera i 3 punti andranno sudati fino all’ultimo. Questo perché i friulani sono in ripresa e vogliono giocare una gran partita. I rossoneri devono però mettersi alle spalle i due passi falsi contro Fiorentina e Salernitana e questa è decisamente l’occasione giusta per tornare al successo in campionato.

Stefano Pioli, come al solito, è alle prese con qualche problema di formazione, una costante ormai dall’inizio della stagione. Pesa ovviamente soprattutto l’assenza di Olivier Giroud. Il centravanti francese deve scontare la squalifica per somma di ammonizioni e quindi non ci sarà. L’ex Chelsea però non è l’unico top del Milan ad essere fuori stasera, perché oggi è arrivata anche la brutta notizia per quanto riguarda Theo Hernandez.

Ballo Touré e Ibrahimovic dal primo minuto

Il terzino purtroppo ha avuto un attacco influenzale e non potrà esserci neanche lui stasera contro i bianconeri. Pioli è ha dovuto quindi fare delle scelte per sostituire questi due punti di riferimento della sua squadra.

Per quanto riguarda l’attacco sembra che finalmente possa toccare a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo tre spezzoni di partita è ora ampiamente il favorito per cominciare dal primo minuto. Il 41enne avrà tantissima voglia di far vedere di essere ancora al top e stasera proverà a dimostrarlo, anche perché ha a disposizione solo il campionato. Ibra infatti non è presenta in lista Champions.

Anche sulla sinistra il tecnico opta per una scelta importante, tornando a schierare titolare un calciatore che non giocava titolare da oltre quattro mesi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il prescelto come quinto sull’out mancino è Fodé Ballo-Touré, che ha giocato dal primo minuto l’ultima volta l’8 novembre 2022 in Cremonese-Milan. Questa è dunque la probabile formazione dei rossoneri:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Diaz; Leao, Ibrahimovic