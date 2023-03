Udinese-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Il Milan affronta l’Udinese alla Dacia Arena nell’ultimo match prima della pausa del campionato a fine Marzo. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma stasera dalle 20.45

Archiviato il sorteggio di Champions League che ha decretato il Napoli come prossimo avversario del Milan nei quarti di finale, i rossoneri sono attesi dall’Udinese in trasferta nell’ultimo match del sabato della 27.a giornata di Serie A.

Una partita che il Milan, reduce in campionato dal ko di Firenze e dal deludente pareggio con la Salernitana, non può permettersi di sbagliare in una situazione di classifica intricata che vede quattro squadre racchiuse in tre punti dal secondo posto occupato dall’Inter al quinto in cui cui staziona la Roma. Il Milan, al momento, è quarto e occupa l’ultima posizione utile per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Partita fondamentale quella di stasera alla Dacia anche per i concomitanti scontri diretti tra Roma e Lazio impegnate nel Derby e tra Inter e Juventus con i bianconeri che attendono la sentenza prevista tra un mese, la quale potrebbe confermare o meno i 15 punti di penalizzazione in classifica.

Udinese-Milan, rossoneri in emergenza

Il Milan si presenterà a Udine con due assenze importantissime, quelle di Giroud squalificato e di Theo Hernandez, indisponibile per l’influenza. Al loro posto giocheranno Zlatan Ibrahimovic che torna titolare dopo oltre un anno e Ballo Toure, sostituto di Theo come a Empoli, quando il senegalese mise a segno il gol dell’1-2 nel finale.

Alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Leao e Diaz con Bennacer e Tonali in mediana. Saelemaekers sostituirà nuovamente Messias mentre in difesa confermata la linea a tre con Kalulu, Tomori e Thiaw davanti a Maignan.

Nell’Udinese, assenti l’ex Deulofeu, Ebosse e Masina. Sottil in avanti dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Beto e Success che tanti problemi ha creato nel confronto dello scorso campionato alla Dacia Arena terminato 1-1.

Dove vedere la partita

Udinese-Milan sarà trasmessa in simulcast in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming sull’applicazione di Dazn. Non ci sarà la diretta televisiva su Zona Dazn sul canale 214 di Sky, sul quale saranno visibili tutti gli altri match di giornata ad eccezione di Verona-Sampdoria di domenica alle 12.30.

La partita della Dacia Arena sarà l’ultima per il Milan prima della pausa del campionato a fine marzo per le Nazionali impegnate nei primi match di qualificazione a Euro 2023. I rossoneri torneranno in campo domenica 2 aprile alle 20.45, al Maradona, contro il Napoli, nel primo delle tre sfide di aprile con i partenopei.

La partita di campionato sarà un’esclusiva di Dazn con diretta anche su Zona Dazn. Decisa già la programmazione tv per la Champions con l’andata a San Siro di mercoledì 12 aprile esclusiva di Amazon Prime mentre il ritorno di martedì 18 sarà visibile su Canale 5 e Sky Sport.