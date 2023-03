Ufficiale, scelta fatta: Retegui arriva in Italia

L’attaccante si prepara a sbarcare nel nostro paese. Il giocatore del Tigre è da tempo nel mirino di Frederic Massara e Paolo Maldini

Sono 30 i convocati di Roberto Mancini per le gare che la Nazionale italiana giocherà contro Inghilterra e Malta. Riparte dunque la corsa ad Euro 2024: i match sono in programma il prossimo 23 e 26 marzo.

Udinese-Milan sarà così l’ultima partita dei rossoneri prima dello stop per le nazionali. Il Diavolo porta Coverciano un solo giocatore, Sandro Tonali.

La novità più importante è comunque legata, in un certo modo, al mondo rossonero. Mancini, infatti, ha ufficialmente convocato Mateo Retegui. L’attaccante argentino, di origini agrigentine, del Tigre è da tempo sui taccuini di Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza del Milan sta pensando a lui per rafforzare il reparto offensivo e sarà dunque l’osservato speciale numero uno nei giorni in cui il campionato sarà fermo.

Tra novità e assenze

Tra i convocati di Mancini ci sono anche il portiere del Lecce Wladimiro Falcone e il difensore del Torino Alessandro Buongiorno.

Da sottolineare i ritorni di Matteo Darmian e dell’ex Milan, Alessio Romagnoli. Out, nonostante l’esordio con gol in Turchia, Nicolò Zaniolo. L’ex Roma dovrà far ben altro per riuscire a conquistare nuovamente Mancini. Fuori dai convocati anche Gianluca Mancini e Manuel Locatelli, oltre gli infortunati Alessandro Bastoni, Giacomo Raspadori e Guglielmo Vicario.

Niente da fare, ma non è certo una sorpresa, per gli italiani del Milan, Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Tommaso Pobega.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).