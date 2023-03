Calciomercato Milan, altro colpo in Bundesliga: chiesti 30 milioni

Il Milan ha messo nel mirino un difensore che gioca in Bundesliga: ma c’è tanta concorrenza da battere e anche un prezzo non basso.

La società rossonera è sempre attenta ai giovani talenti europei e guarda anche alla Bundesliga, dove ha già pescato Malick Thiaw. Arrivato in punta di piedi dallo Schalke 04, dopo un po’ di mesi di panchina si è rivelato una piacevole sorpresa e ha conquistato il posto da titolare.

Un investimento azzeccato da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno speso solo 6-7 milioni di euro per comprare il cartellino dallo Schalke 04. Ovviamente, il difensore tedesco dovrà dimostrare nel medio-lungo periodo di essere un giocatore da Milan. Finora ha fatto complessivamente bene, anche se a Udine anche lui non ha brillato.

Dopo aver preso Thiaw, la dirigenza ha monitorato anche un altro difensore che gioca in Bundesliga. Ci riferiamo a Micky van der Ven, 21enne olandese che milita nel Wolfsburg e che sta disputando una buona stagione.

Calciomercato Milan, piace van der Ven: le ultime news

Secondo quanto rivelato da CaughtOffside, il Milan è nella lista delle squadre che hanno messo gli occhi sull’ex talento del Volendam. Ci sono anche Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Inter, Juventus e Roma. Assicurarselo è molto complicato, anche a causa del prezzo fissato per il suo cartellino.

Infatti, il Wolfsburg è pronto a discutere della cessione di van der Ven nel caso in cui dovessero arrivare offerte da 30 milioni di euro. Una cifra molto alta e che difficilmente verrà spesa dal Milan, così come dalle altre società della Serie A interessate al difensore olandese. In Premier League, invece, si fanno meno scrupoli visto che hanno a disposizione budget molto superiori.

Van de Ven, comunque, non ha fretta di lasciare la sua attuale squadra. Anche se gli piacerebbe approdare in Premier League oppure nella Liga, è disponibile a disputare un’altra stagione nel Wolfsburg.

Chi è van de Ven: ruolo e caratteristiche

Van de Ven è un difensore classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Volendam. A 18 anni ha debuttato in Prima Squadra e ha attirato le attenzioni di più club. Nell’estate 2021 il Wolfsburg ha deciso di puntare su di lui, investendo 3,5 milioni di euro. Dopo una prima stagione di adattamento con sole 5 presenze messe insieme, in questa si è imposto fin da subito come titolare. 28 match disputati e tutti dal primo minuto, impreziositi da 1 gol e 2 assist.

Alto 193 centimetri, è forte fisicamente e nel gioco aereo. È mancino, ben messo tecnicamente e capace di impostare l’azione. La personalità non gli manca e ha un notevole potenziale di crescita. Il portale specializzato Transfermarkt gli assegna un valore di 8 milioni, però il Wolfsburg chiede molto di più. Vedremo se il giovane olandese cambierà maglia nel prossimo calciomercato estivo.