Kvaratskhelia, il Napoli trema: pronta un’offerta folle, le cifre

Il Napoli potrebbe vacillare: in arrivo una proposta ricchissima per la compravendita di Kvaratskhelia, autentica rivelazione di questa stagione.

Quanti avrebbero scommesso su un Khvicha Kvaratskhelia così decisivo con la maglia del Napoli? Probabilmente nessuno. Che fosse un giocatore di talento era noto, però era inimmaginabile un simile impatto in Serie A e anche nelle partite di Champions League.

La stagione del 22enne georgiano recita: 13 gol e 15 assist in 29 presenze. E con tante partite ancora da disputare, il bottino può crescere di parecchio. Luciano Spalletti ha trovato in lui molto più di un semplice sostituto di Lorenzo Insigne. L’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi sta giocando da top player.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto un super affare, visto che il cartellino è costato solamente 10 milioni di euro. Adesso il valore è salito in maniera esponenziale e, probabilmente, per meno di 100 gli azzurri non si siederebbero neanche a parlare con un potenziale acquirente. Anzi, in questo momento la società vorrebbe rinnovare il contratto e tenere il giocatore per almeno un’altra stagione.

Kvaratskhelia, proposta assurda dal PSG: le cifre

Trattenere Kvaratskhelia non sarà semplice per il Napoli. Ci sono importanti società europee che lo stanno seguendo con interesse e che nel calciomercato estivo presenteranno delle offerte. Tra queste c’è anche il Paris Saint Germain, che sta prendendo in considerazione la possibilità di vendere Neymar e che ha anche un Lionel Messi in scadenza di contratto a giugno 2023.

Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, il PSG sta seriamente valutando l’ingaggio di Kvaratskhelia nonostante il Napoli chieda ben 180 milioni. Se il club parigino dovesse fare un’offerta particolarmente alta, De Laurentiis difficilmente potrebbe rifiutarla. Anche se la priorità è confermare il georgiano, determinate proposte non si possono respingere.

Il PSG ha la forza economica per convincere il Napoli e Kvara, non ci sono dubbi. Vedremo se arriverà l’offerta irrinunciabile. Sullo sfondo non mancano altre pretendenti, ovviamente. A volte si è parlato anche di Real Madrid, Manchester City, Newcastle United. Tutte squadre con tanti soldi e che potrebbero fare un tentativo per comprare la stella della formazione di Spalletti.