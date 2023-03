Milan, Ancelotti lo scarica: nuovo colpo a sorpresa

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti avrebbero deciso di scaricare il calciatore, mai divenuto un vero e proprio titolare per i blancos. Il Milan può provare il colpaccio estivo.

Come ogni anno ormai da tempo, il Real Madrid si conferma tra le squadre più forti e competitive d’Europa. Dopo aver vinto la Champions League lo scorso anno, i blancos ci riproveranno anche nel 2023.

Merito della sagacia e dell’esperienza di un certo Carlo Ancelotti in panchina, vero e proprio maestro nelle competizioni internazionali. Ma anche di una rosa davvero competitiva, qualitativa e ricca di elementi tecnici.

Alcuni di questi elementi però a fine stagione potrebbero seriamente fare le valigie. Non mancano infatti in casa Real giocatori in scadenza di contratto o considerati ormai fuori dal progetto ed a fine corsa. Uno di questi potrebbe diventare di fatto un profilo ideale per il Milan, che vanta ottimi rapporti passati con il club di Madrid.

Dani Ceballos verso l’addio a fine stagione: occasione per il Milan

Oltre a Marcos Asensio, attaccante esterno di cui spesso si è parlato nei mesi scorsi come clamorosa occasione a parametro zero, un altro ottimo elemento della rosa di Ancelotti si svincolerà al 30 giugno prossimo.

Parliamo del centrocampista spagnolo Dani Ceballos. Un mediano dai piedi buoni, che può giocare anche dietro alle punte. Il classico centrocampista di origine iberica tutto qualità, movimento e idee.

Dani Ceballos è un calciatore che, sulla carta, farebbe al caso del Milan. Tecnico, abile a coprire qualsiasi ruolo dalla metà campo in su, esperienza internazionale necessaria per migliorare il reparto mediano di Stefano Pioli.

Come detto Ceballos è in scadenza di contratto a giugno. Come scrivono dalla Spagna sul portale Fichajes.net, il suo rapporto con Ancelotti non è proprio idilliaco, soprattutto dopo gli zero minuti concessi durante la semifinale di Coppa del Re contro il Barcellona.

In realtà in stagione Ceballos ha già ottenuto 30 gettoni ufficiali con la maglia del Madrid, ma troppo spesso partendo dalla panchina, vista anche l’ampia concorrenza a centrocampo. Motivo per cui il classe ’96 starebbe valutando alternative serie per il futuro. Magari anche in direzione della Serie A.

Ceballos, la crescita al Betis e l’esplosione in Premier League

Carriera intensa quella di Dani Ceballos, spuntato fuori dall’ottima cantera del Betis Siviglia. Lì ha giocato fino al 2017, facendosi notare come un vero talento del calcio iberico.

Poi il passaggio al Real Madrid, che lo acquistò giovanissimo per 16,5 milioni di euro. Ma senza trovare subito spazio, tanto che per esplodere Ceballos è passato in prestito biennale (dal 2019 al 2021) all’Arsenal. Un passaggio fondamentale quello in Premier inglese per il centrocampista, rientrato poi in Spagna con più esperienza e personalità.

L’estate 2023 potrebbe regalargli una nuova tappa. Magari in quel Milan dove gli ex compagni di squadra Theo Hernandez e Brahim Diaz sono divenuti dei titolari intoccabili.