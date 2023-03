Milan, un baby talento da blindare: Maldini accelera per la firma

Il dirigente dei rossoneri sa bene che non c’è tempo da perdere per concludere il rinnovo con il talentino della Primavera

Il Milan è totalmente focalizzato sul presente e sul percorso in Champions League per tornare a primeggiare anche in Europa. Comunque la società tiene sempre un occhio fisso sul futuro e sul progetto per continuare a crescere in maniera progressiva.

Per questo motivo la priorità sul mercato rimane quella di inserire in rosa talenti in prospettiva e giovani magari già pronti per fare la differenza in Prima Squadra. In questo senso Paolo Maldini e Ricky Massara sanno di avere già in casa tanto materiale da questo punto di vista, e lo monitorano in maniera costante. I tanti gioielli in Primavera e in prestito si fanno vedere e c’è da capire quando possono essere pronti per unirsi al gruppo di Stefano Pioli.

L’ultima sessione di mercato non si può considerare soddisfacente perché la maggior parte degli acquisti non sono riusciti a trovare spazio durante tutto l’arco della stagione. Da Adli a Vranckx, passando per De Ketelaere, ma anche lo stesso Origi. Tutti questi giocatori hanno dato un apporto poco consistente alla causa e la prossima estate si faranno quindi diverse valutazioni in merito. A volte infatti è possibile evitare spese ingenti se dal settore giovanile ci sono opportunità interessanti per rinforzarsi.

Ai dettagli il rinnovo del giovane Chaka Traorè

In questo senso il percorso dei giovani rossoneri di Ignazio Abate offre spunti per la dirigenza del Milan. Su tutti al momento brilla la stella di Chaka Traorè. Il talento classe 2004 arrivato due anni fa dal Parma sembra decisamente pronto per il salto di qualità.

Il Milan però, prima di poterlo promuovere, ha bisogno di rinnovare il suo contratto, che scade il prossimo giugno. Come riporta Calciomercato.com, sull’attaccante ivoriano ci sono interessamenti sia dall’Italia che dall’estero, ma il Diavolo non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il ragazzo a parametro zero.

Il 18enne ha messo a segno 7 gol in 21 partite fin qui in stagione tra Primavera 1 e Youth League. Maldini è sicuro sul fatto che la firma di Chaka Traorè non sia in discussione. Come però insegna il passato, l’importante è arrivare ai fatti quanto prima, in modo da evitare qualsiasi tipo di spiacevole sorpresa. Possibile anche che il ragazzo rinnovi e poi vada a giocare in prestito per farsi le ossa.

Il Milan non si fa scappare neanche Colombo

Non c’è da dimenticarsi neanche di Lorenzo Colombo. Il centravanti classe 2002 quest’anno ha fatto bene in prestito al Lecce con 4 reti e 2 assist fino ad ora, anche se non è riuscito ad avere una grandissima continuità di rendimento. Una cosa normalissima per un esordiente in Serie A. I pugliesi hanno un riscatto a 2,5 milioni ma il Milan può esercitare il controriscatto con 500 mila euro in più. Maldini ha intenzione di riprendere la proprietà del giocatore per poi valutare un nuovo prestito.