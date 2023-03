“Non sembra felice…”: Milan, il consiglio di Ibrahimovic a Leao per ritrovare il sorriso

Ibrahimovic ha rivelato pubblicamente di non vedere troppo sereno l’amico e compagno Leao. Ecco la soluzione secondo lo svedese.

Il Milan ieri ha mostrato nuovamente tutti i propri attuali limiti. I rossoneri hanno perso 3-1 contro l’Udinese, al termine di una gara gestita male, poco combattuta ed interpretata senza mordente.

Spicca, tra le note negative, l’ennesima prestazione del 2023 sotto la sufficienza di Rafael Leao. Nonostante sia stato abile a conquistare il calcio di rigore del momentaneo 1-1, Leao continua a non trovare la via del gol e giocare sotto le aspettative.

Persino un compagno di squadra di grande esperienza e maturità come Zlatan Ibrahimovic si è accorto del momento poco felice di Leao. Lo svedese, a 41 anni compiuti, ha anche il compito di spronare e motivare i compagni più giovani. E sembra voglia fare da consigliere anche per il portoghese che vive un momento complicato.

Ibrahimovic sprona Leao: “E’ più forte dello scorso anno, ma deve trovare equilibrio”

Da quando è tornato al Milan, nel gennaio 2020, Ibrahimovic ha capito subito che Rafa Leao poteva essere un’arma in più per la squadra di Pioli. Tant’è che lo scorso anno il classe ’99 è stato decisamente l’uomo a fare la differenza in attacco.

Per questo Ibra tiene molto al giovane compagno. Ieri sera, dopo il k.o. di Udine, lo svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni paterne riguardanti Leao. Una sorta di consiglio maturo per farlo uscire dal periodo di crisi.

“Rafa Leao non sembra felice, noi della squadra stiamo facendo di tutto per farlo stare bene. C’è tanta pressione, si parla sempre di lui. Deve essere concentrato e fare la differenza, adesso non è meno bravo dell’anno scorso, è ancora più forte ma deve ritrovare l’equilibrio giusto”.

Un messaggio motivazionale quello di Ibrahimovic, che però svela anche una dura verità: Leao non si sente sereno né tranquillo, sta evidentemente soffrendo per le tante pressioni relative al futuro ed al rinnovo che non arriva con il Milan. Un momento particolare che si supera solo con la testa e con la grinta.

Ibrahimovic e la battuta sul rinnovo di Leao

Ovviamente le parole di Ibrahimovic confermano quanto lui e tutto il Milan tengano a Rafa Leao e sperino che il portoghese si convinca a firmare il rinnovo. Forse un gesto che gli ridarebbe serenità e sorrisi, oltre che riportarlo ad ingranare sul campo.

Proprio riguardo al rinnovo contrattuale, Ibra qualche settimana fa lanciò una battuta a Leao, una sorta di assist a spronarlo a firmare: “Mi sono abbassato lo stipendio per lui, sto giocando gratis. Vuole anche la mia casa?“.