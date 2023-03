Poteva essere del Milan, ora lo United offre 120 milioni: che rimpianto

Il centravanti è stato seguito a lungo dai rossoneri e ora i Red Devils sono pronti a sborsare una cifra monstre per acquistarlo

Seppur negli ultimi anni il Milan abbia lavorato molto bene sul mercato, migliorando progressivamente la propria rosa, qualche rimpianto su delle operazioni non concretizzate in passato c’è. Il club rossonero infatti a volte ha perso delle grandi occasioni.

Nell’ultima sessione di mercato la dirigenza non ha messo a segno operazioni memorabili in entrata, o almeno fino ad ora non possono considerarsi tali. Per questo motivo alcuni affari che non sono andati in porto o alcune scelte diverse possono far mangiare le mani al Diavolo. Tra questi ce ne è uno in particolare, cercato dai rossoneri e ora esploso in Bundesliga.

C’è infatti un attaccante che i tifosi del Milan hanno sicuramente sentito nominare nelle ultime sessioni di mercato, che alla fine non è arrivato a Milanello, e che ora potrebbe approdare in un top club. Il suo exploit degli ultimi mesi infatti ha attirato tanti top club, tra cui soprattutto il Manchester United. Stiamo parlando di Randal Kolo Muani.

I Red Devils pronti a fare follie per Kolo Muani

I rossoneri lo hanno cercato in passato, quando vestiva la maglia del Nantes, per rinforzare il proprio attacco. Per la dirigenza del Diavolo era uno dei nomi della lista per il reparto avanzato della squadra di Stefano Pioli.

Maldini e Massara, sempre attenti ai profili della Ligue 1, lo avevano individuato, ma alla fine la scorsa estate ha firmato per l’Eintracht Francoforte fino al 2027. Il mancato acquisto è diventato subito un rimpianto per il Milan, perché Kolo Muani si è messo in mostra in occasione del Mondiale in Qatar con la maglia della Francia e il suo valore è schizzato alle stelle. Il centravanti classe 1998 sta disputando poi una stagione memorabile, nella quale ha già messo a segno ben 16 gol tra tutte le competizioni. Questi numeri hanno portato diversi top club ad interessarsi a lui.

Tra questi c’è il Manchester United, che stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Sport Bild, avrebbe in mente di mettere sul piatto la cifra monstre di 120 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. I Red Devils hanno quindi deciso di puntare forte sul francese, probabilmente perché al momento le possibilità di arrivare a Victor Osimhen sono di meno. Il Milan sicuramente ripensa al fatto che avrebbe potuto prenderlo ad una cifra decisamente abbordabile.