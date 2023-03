Sorteggio Champions, il pensiero di Spalletti senza microfoni: “Sospiro di sollievo…”

L’allenatore del Napoli ha confessato le sue sensazioni sul sorteggio di Champions con il Milan in un audio privato a un tifoso

A Napoli vivono un anno fantastico perché la squadra di Luciano Spalletti sta andando oltre ogni aspettativa possibile. I tifosi della squadra azzurra si stanno già preparando per i festeggiamenti del terzo Scudetto della loro storia, ma non solo.

Arrivati a questo punti i partenopei vogliono arrivare anche in fondo alla Champions League, consapevoli della forza della propria squadra e del tabellone concesso dal sorteggio di Nyon qualche giorno fa. A Napoli sono stati molto contenti di aver pescato il Milan e i tifosi non hanno nascosto la felicità di esser stati sorteggiati con i rossoneri, piuttosto che con altri top club europei.

Ovviamente, i 20 punti di vantaggio in classifica in campionato e la vittoria dello scorso settembre a San Siro rendono abbastanza fiduciosi i campani, anche se Luciano Spalletti non si era detto ugualmente felice. Il tecnico di Certaldo aveva infatti dichiarato a Radio Kiss Kiss, subito dopo la composizione del tabellone, che solo gli incompetenti potevano parlare di buon sorteggio, e che il Milan è di casa in Champions League.

Il tecnico del Napoli non voleva pescare due squadre

Queste però erano le dichiarazioni pubbliche di Spalletti, che invece in privato si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulle sue preferenze. Ciò che sperava davvero l’allenatore lo ha racconto a un tifoso in un audio che è già diventato virale.

Nell’audio spiega quali sono le due squadre che avrebbe voluto evitare a ogni costo e come ha vissuto il sorteggio: “Io non volevo assolutamente Bayern e City. Certo, alla fine con loro due rimaste ho tirato un sospiro di sollievo quando è uscito il Milan perché si era messa malissimo”.

Nessuna euforia eccessiva però perché Spalletti si dice consapevole della difficoltà alle quali andrà incontro la sua squadra in questa doppia sfida contro il Diavolo: “Calma a dire che si è già vinto… finora avete giocato con la Salernitana”. La mancanza di esperienza secondo il tecnico può togliere qualcosa ai suoi ragazzi, che per vincere devono abituarsi a giocare partite come queste. Nel frattempo il famigerato audio ha già fatto il giro del web e diventato virale in pochissimo tempo.