Beto incontra Ibrahimovic dopo l’intervista: “Sono un po’ nervoso…” (VIDEO)

Bel siparietto al termine di Udinese-Milan tra Beto e Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante bianconero si è detto nervoso per un motivo

Il risultato di Udinese-Milan ha lasciato interdetti i tifosi rossoneri e tutto l’ambiente. Ancora una prova deludente per la squadra di Stefano Pioli, estremamente aggiungeremmo. Il Diavolo era chiamato alla svolta, alla vittoria per scongiurare guai in vista del finale di stagione. Ma così non è stato, anzi. E’ peggiorata la situazione in classifica per i rossoneri, con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più incerta.

Cosa sta accadendo a questo Milan è difficile da comprendere. Bene in Europa e per quasi tutto il mese di febbraio, poi di nuovo la ricaduta. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre di campionato. Numeri impietosi sommati a quelli del mese di gennaio, dove il Diavolo ha collezionato per lo più sconfitte e gol subiti. Sembra di essere tornati a quel periodo dopo la disfatta di Udine alla Dacia Arena.

La squadra di Stefano Pioli ha subito tre gol, che hanno messo in risalto una enorme fragilità difensiva. La difesa a tre sembra non bastare più. Ma è anche l’attacco a piangere. Mancano troppi gol, e le occasioni sprecate sono sempre di più.

Ibrahimovic vs Beto, c’è un vincitore

Udinese-Milan ha dimostrato che ogni squadra in queste condizioni può fare male al Diavolo, anche la formazione friulana che non vinceva in casa dal 2022 praticamente. L’attacco di Sottil ha funzionato al meglio, e le tre reti messe a segno ne sono la prova. Al contrario, il reparto offensivo del Milan è apparso ancora appannato, una prerogativa che in realtà si sta vedendo dall’inizio dell’anno. Anche nei recenti successi, la squadra ha trovato solo vittorie di misura, segnando un gol a gara e niente più.

Ieri ci si aspettava il massimo da Zlatan Ibrahimovic, al suo debutto da titolare in stagione. Lo svedese ha segnato sì, ma su calcio di rigore. E la sua realizzazione a poco è servita dati gli sfracelli difensivi. La grande sensazione è che la mancanza di idee porta il Milan a sprecare tanto in fase offensiva. E l’atteggiamento è ben visibile da diverso tempo. E manca probabilmente un attaccante in piena salute, giovane, e dalle caratteristiche di grande bomber.

Un pò come Beto, centravanti dell’Udinese che ha segnato il 2-1 nella gara contro il Milan di sabato sera. Il portoghese ha condotto un’ottima partita, ma in generale si sta mettendo molto bene in mostra da quando milita in Serie A. L’ha vinto lui indubbiamente il duello d’attacco con Ibrahimovic, nonostante lo svedese sia uno dei suoi più grandi miti. I due si sono incontrati nel post-partita di Sky Sport. Ciò che ne è venuto fuori è davvero simpatico.

Beto incontra Ibrahimovic: “Good gol”

Beto Betuncal è stato intervistato dopo la vittoria contro il Milan ai microfoni di Sky Sport. Ad intervista conclusa i giornalisti lo hanno informato dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, e lui è apparso subito molto emozionato per la possibilità di incontrare vis a vis uno dei suoi idoli di sempre. “E’ una leggenda. Prima lo vedevo in tv e lo ammiravo tantissimo, oggi è un’emozione grande poterci giocare insieme e vederlo dal vivo. Si è un mio idolo, anche se per me il numero uno rimane sempre Eto’o” ha dichiarato Beto a Sky Sport.

Pochi secondi dopo è arrivato Ibra, e il portoghese è sembrato subito agitato. Lo ha confermato lui stesso dichiarando “Lui è qui. Sono un pò nervoso”. I due si sono stretti la mano ed abbracciati, con Beto a congratularsi con Zlatan per il gol segnato. Peccato, però, che la vera sfida l’abbia vinta proprio Beto, segnando un bel gol e contribuendo alla vittoria della sua squadra con un’ottima prestazione. Il ragazzo che supera il maestro, succede sempre!