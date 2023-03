Come Giroud, triplo colpo del Milan: l’annuncio in diretta

Ecco cosa servirebbe al Milan in vista del prossimo calciomercato. Idee chiare per migliorare la squadra in estate: l’idea del giornalista

E’ il momento delle critiche. Il Milan ha perso malamente contro l’Udinese, complicandosi la vita. Ora la corsa ad uno dei primi quattro posti si è fatta davvero difficile.

La Lazio è volata a più quattro punti, l’Inter, invece, è rimasta a +2. Se la Juventus dovesse riavere indietro i 15 punti di penalizzazione, il Milan sprofonderebbe al quinto posto e al ritorno, dopo la pausa per le Nazionali, ci sarà da far visita al Napoli. In queste ultime ore si è tornati così a mettere in discussione Stefano Pioli, colpevole di non aver trovato le giuste soluzione.

Le riflessioni di Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del momento critico, invitando a fare bilanci solo alla fine: “Pioli out, la maggioranza è molto critica nei suoi confronti. Qualcuno mi ha accusato di difenderlo quando ho detto che non è facile allenare il Milan. Vorrei fare una riflessione… Sono d’accordo sulle critiche a Pioli, deve mettere tre centrocampisti, devono giocare Krunic, Bennacer e Tonali, e ogni tanto Brahim Diaz, a seconda delle partite, e ci metterei anche Pobega come 10. Non è più preso in considerazione, ma quando torneremo a giocare con il 4-2-3-1 con Krunic alla Kessie, puoi metterci anche lui e vedrai che qualcosa può cambiare. Il Milan è ora un leone ferito. I bilanci si faranno a giugno, ora dire Pioli out non serve a niente”.

Più grinta – Ibra ha detto che bisogna giocare da campioni d’Italia, a livello di personalità. Il Milan ha vinto lo scudetto con mille meriti, forse gli avversari ci hanno sottovalutato. Quest’anno ci mettono una grinta diversa. Il Milan doveva aumentare la concentrazione, non essendo più considerata sfavorita”.

Così in estate

Interessante la riflessione sul prossimo calciomercato. Secondo il noto giornalista bisognerebbe puntare su giocatori esperti. In rosa si hanno già tanti giovani e servono calciatori che possano guidare il gruppo: “Il calciomercato deve andare necessariamente verso giocatori di carisma. Ora c’è Ibrahimovic, che è il più saggio, c’è Kjaer… c’è Rebic che fatica però ad essere coinvlto nello spogliatoio. Servono dunque 2-3 giocatori che possono guidare il gruppo, servono giocatori esperti da aggiungere in questa squadra. Loftus Cheek è un nome importante, che ho letto. Prenderei anche giocatori importanti, come fatto con Giroud. Bisognerebbe prendere 2-3 Giroud magari di 29 anni. La base giovane ce l’hai, ora servono giocatori di esperienza.