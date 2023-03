Franck Kessie eroe al Camp Nou: decide il Clasico e la Liga con un gol al 90’ (VIDEO)

L’ex Milan Franck Kessie sta entrando nel cuore dei tifosi del Barcellona. Suo il gol vittoria contro il Real Madrid ieri sera.

Fino a qualche settimana fa Franck Kessie era considerato, dai media e dalla stampa spagnola, come una sorta di separato in casa a Barcellona, quasi un pesce fuor d’acqua.

Dal momento del suo arrivo via Milan, dopo la fine del contratto con i rossoneri, Kessie non è sembrato integrarsi immediatamente con la filosofia di gioco dei catalani, votati da sempre al tiqui-taca e al possesso di palla.

Ma pian piano anche il tecnico Xavi si è accorto di quanto possa essere determinante Kessie con la sua fisicità e prorompenza, armi che lo hanno fatto diventare un centrocampista di spessore internazionale già ai tempi del Milan. Le cose sono cambiate e lo dicono anche i numeri.

Kessie entra e segna: il suo gol al Real manda il Barça a +12

Già qualche settimana fa Kessie era stato incensato dalla stampa spagnola dopo la prova in Real Madrid-Barcellona di Coppa del Re, quando l’ivoriano ex Milan era stato indicato come migliore in campo, abile a generare l’autorete decisiva di Militao.

Ieri Kessie è riuscito a fare ancora meglio. Il centrocampista classe ’96 è partito dalla panchina nel Clasico di campionato giocato al Camp Nou. La strategia di Xavi è stata quella di inserire l’ex rossonero nel momento più opportuno, sfruttando la stanchezza degli avversari contro la fisicità e l’entusiasmo del suo numero 19.

Una mossa perfetta, perché Kessie è entrato in campo nel miglior modo possibile. Corsa, contrasti e soprattutto il gol vincente al 90′ che ha regalato al Barcellona un successo importantissimo, che porta addirittura a +12 lunghezze i catalani sui rivali del Real Madrid di Ancelotti. Liga praticamente chiusa a meno di clamorosi colpi di scena.

🎥 FC Barcelona Goal ⚽️ Kessie

🎁 Balde pic.twitter.com/05bWfkHXkY — Barça Spaces (@BarcaSpaces) March 19, 2023

La rete di Kessie ha ricordato i suoi perfetti inserimenti offensivi già noti ai tifosi del Milan. Giocata sulla sinistra di Lewandowski che di tacco ha smarcato Baldé. Cross basso in area di quest’ultimo per il tap-in di piatto destro di Kessie, abile a mettere il pallone all’angolino ed imparabile per Courtois.

Un gol che i tifosi culé non scorderanno facilmente, visto che battere il Real Madrid è sempre una gioia particolare.

Kessie spazza via le voci su un addio da Barcellona

In questo moto Kessie ha dimostrato di essere pienamente inserito nel progetto Barcellona e allontana di fatto le voci che lo vedevano sempre più lontano dal Camp Nou, pronto già a rifare le valigie.

Nelle scorse settimane si era parlato di un clamoroso ritorno in Serie A, stavolta in direzione Inter. Ma con queste premesse sarà difficile che Xavi avalli l’addio del centrocampista 27enne, utilissimo sia da titolare che a gara in corsa con le sue qualità fisico-atletiche.