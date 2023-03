Inter-Juve, Chiffi non ha sbagliato: Rocchi irritato da Simone Inzaghi

Le parole dell’allenatore dei nerazzurri non sono piaciute affatto al designatore, che ha assolto l’arbitro nell’episodio incriminato

La giornata di ieri è stata ricca di emozioni in Serie A, culminate con il posticipo serale Inter-Juventus. L’incontro è stato vinto dalla squadra di Massimiliano Allegri con un gol sul quale si è discusso davvero molto nel post partita.

La rete che ha deciso la sfida l’ha realizzata il serbo Filip Kostic, ma in tanti ne hanno messo in dubbio la regolarità in questo l’azione viene avviata da un sospetto tocco con il braccio da parte di Adrien Rabiot. Il gol è stato assegnato dall’arbitro Chiffi e coonfermato anche dal Var dopo il check. I dubbi però sono rimasti e a fine partita Simone Inzaghi era molto arrabbiato per la decisione presa sull’episodio.

Queste sono state le dure parole del tecnico dei nerazzurri a fine partita: “E’ successa una cosa gravissima. Abbiamo preso un gol inaccettabile nell’era del Var: che mi dicano che non ci siano immagini è un’ulteriore mancanza di rispetto“. Le dichiarazioni non sono però affatto piaciute al designatore della Can A e B, Gianluca Rocchi, che invece ha promosso Chiffi e il Var su questo specifico episodio.

Chiffi e Mazzoleni hanno gestito bene l’episodio Rabiot

Rocchi non ha apprezzato le parole dell’allenatore già al primo ascolto post partita. Il designatore non ha valutato positiva la prestazione complessiva di Chiffi ieri sera, ma per quel caso in particolare le cose sono state fatte in modo giusto a suo modo di vedere.

La decisione è stata presa in coppia con il Var Mazzoleni ed è arrivata al termine di un lungo controllo dopo che le 4-5 telecamere che hanno ripreso l’episodio non hanno dato nessuna certezza di un tocco di braccio. Non c’è nessuna certezza del mani di Rabiot e quindi in questi casi il Var non interviene e rimanda la sentenza al giudice in di campo. Per questo motivo Rocchi non accetta la frase di Inzaghi sulla mancanza di rispetto.

In molti si aspettavano di poter sentire l’audio della conversazione tra Chiffi e Mazzoleni durante l’analisi delle immagini, durata quasi 4 minuti. Sembra però che il dialogo non verrà reso noto, a meno che non ci sia una riunione a Coverciano. Sull’episodio è rimasto il dubbio ma Rocchi conferma che il regolamento è stato applicato in maniera corretta.