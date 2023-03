Malick Thiaw, la gioia dopo la brutta serata di Udine: una chiamata inaspettata

Malick Thiaw, dopo Udine arriva una chiamata inaspettata. Il giocatore riceve una bella notizia dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese.

Malick Thiaw sta avendo un percorso di crescita davvero importante. In questa stagione, in particolare, il difensore sta trovando una buona continuità, e per lui è arrivata una buonissima notizia che aspettava da tempo.

Malick Thiaw è sicuramente uno dei giovani più interessanti del Milan e del campionato italiano. Nato a Dusseldorf, in Germania, è arrivato in rossonero nell’estate del 2022 dallo Shalke 04 per una cifra di appena 5 milioni. L’annata in rossonero ha portato ad una grande crescita del ragazzo, che sotto l’ala di Pioli è riuscito a scalare le gerarchie e ad ottenere un buon minutaggio.

Ha già collezionato 11 presenze in campionato, per un totale di 683′ e 2 presenze per un totale di

180′ in Champions League. In particolare, il giocatore ha iniziato a trovare più continuità complice qualche infortunio di troppo ai difensori rossoneri e il passaggio alla difesa a tre di Pioli. Le cose, però, hanno portato ad una crescita davvero importante che adesso sta dando i suoi frutti.

Thiaw infatti ha appena ricevuto una buona notizia davvero importante per la sua carriera e che fa ben sperare per il futuro. Si tratta di un sogno per chi gioca a calcio, e sarà una notizia che certamente farà dimenticare al giocatore la brutta sconfitta rimediata dal Milan nel match contro l’Udinese che ha visto i rossoneri cadere per tre reti ad uno contro i friulani. Una magra consolazione per il giocatore sta per arrivare.

Thiaw, arriva la chiamata della nazionale tedesca

Per ogni giocatore giocare per la squadra della propria nazionale è un sogno che si coltiva sin da bambini. Riuscire a raggiungere il risultato è un traguardo incredibile per un calciatore. Thiaw ce l’ha fatta, riuscendo ad entrare nelle selezioni giovanili tedesche, ma adesso è arrivato anche a vestire la maglia della nazionale maggiore.

Il difensore rossonero figura infatti nella rosa della Germania, che affronterà le amichevoli contro Perù e Belgio. Ad aprire le porte della nazionale a Thiaw è stato il problema fisico che ha costretto al forfait Bella Kotchap, inizialmente convocato dal tecnico Flick e costretto a passare il testimone a Thiaw.

“Armel Bella Kotchap è fuori per le partite contro Perù e Belgio per un infortunio alla spalla. L’allenatore della nazionale Hansi Flick ha nominato il campione europeo Under 21 Malick Thiaw dalla nazionale giovanile. Guarisci presto, Armel!” si legge nel comunicato diramato dalla squadra tedesca. Per il giocatore del Milan quindi l’opportunità di mettersi alla prova tra i grandi.

Il giocatore ha 11 presenze e 2 gol nella nazionale under 21, ma non ha ancora mai debuttato nella nazionale maggiore. Chissà se il ventunenne difensore potrà esordire con la maglia della nazionale maggiore tedesca.