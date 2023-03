Mike Maignan, l’annuncio ufficiale: gioia immensa per il portiere

Dalla Francia è arrivato un annuncio che sicuramente fa molto felice Maignan, che sta vivendo un periodo non semplice al Milan.

Da fine febbraio Mike Maignan è tornato a difendere la porta del Milan e il suo recupero fisico si può dire completo. Il polpaccio sinistro non gli ha dato più problemi e il suo livello è tornato quello dei tempi migliori, anche se purtroppo la squadra non sta brillando per prestazioni e risultati.

Il portiere francese non è certamente uno dei colpevoli dei risultati negativi di questo periodo. I campioni d’Italia stanno rendendo molto al di sotto della aspettative e i compagni non hanno evitato che lui prendesse dei gol evitabilissimi. L’ex Lille è quello di sempre, sono gli altri a dover migliorare il loro livello di performance.

Adesso c’è la sosta per le nazionali e Maignan è stato convocato dalla Francia, che in calendario ha due partite contro Olanda e Irlanda valide per la qualificazione al prossimo Europeo. La nazionale di Didier Deschamps conta di iniziare questo percorso vincendo i due match del Gruppo B.

Deschamps, nuova conferma su Maignan

La Francia ha perso la finale dell’ultimo Mondiale in Qatar, però possiede un gruppo fortissimo e che può puntare a vincere il prossimo Europeo. Mike causa infortunio ha saltato la Coppa del Mondo e adesso vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Didier Deschamps désigne Mike Maignan comme le gardien numéro 1 des Bleus ! 👏 🔥 Vous validez le choix ? 🤨 pic.twitter.com/gK1v3ARpuz — Foot Mercato (@footmercato) March 20, 2023



Deschamps in conferenza stampa ha fatto un annuncio molto importante: “Il posto di numero 1 è di Maignan, ci sarà una gerarchia“. Con il ritiro di Hugo Lloris dalla nazionale, c’è la conferma che sarà l’attuale portiere del Milan il titolare di Galletti. Non c’erano dubbi, visto che in precedenza era il vice di Lloris.

Certamente per Maignan non è una sorpresa l’annuncio del commissario tecnico, ma al tempo stesso si tratta di una grande responsabilità per lui. È ben felice di prendersela, è un leader e non gli mancano né le qualità tra i pali né la personalità per essere il numero 1 della Francia.

La stagione di Mike

Maignan in questa stagione ha messo insieme 14 presenze, subendo 16 gol e con soli 4 clean sheet. Ha saltato ben 23 partite per via di alcuni problemi muscolari che hanno riguardato il polpaccio sinistro. Ha vissuto un vero calvario, ma è totalmente guarito e ha potuto tornare in campo.

Il Milan conta molto su di lui, però è importante che il reparto difensivo lo protegga meglio di come abbiamo visto finora. Ci sono stati troppi match con errori incredibili, alla ripresa del campionato sarà fondamentale migliorare sotto questo aspetto. Non si può fallire l’accesso alla prossima Champions League.