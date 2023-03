Milan, ancora il Newcastle: un’altra beffa dopo Botman

Notizia fondamentale di mercato. Il Newcastle è piombato sul difensore centrale che tanto piace al Milan. Gli inglesi pronti alla seconda beffa

Il mercato estivo dovrà servire al Milan per risolvere le attuali carenze della rosa di Stefano Pioli. Ogni reparto, assai probabilmente, necessita di un ritocco per migliorare in qualità. Dalla porta all’attacco. Ci si aspetta sempre un mercato sostenibile, con la nuovo proprietà ferma nell’idea di costruire un club vincente che vanti innanzitutto una economia solida e affidabile. La qualificazione alla Champions League potrebbe ovviamente aiutare in tal senso. Centrare l’obiettivo, attualmente incerto, porterebbe nelle casse del Milan fondi aggiuntivi da investire sul mercato in entrata.

L’idea è quella di disfarsi degli esuberi e di acquisire nuovi giocatore di un livello più alto. Anche in difesa, quasi certamente, verranno fatti degli investimenti. Dopo l’esplosione del talento Malick Thiaw rimane l’esigenza di fornirsi di un nuovo centrale dato che Simon Kjaer ha ormai raggiunto una condizione, fisica principalmente, che non gli permette più di essere perno sempre presente in campo. Inoltre, per Matteo Gabbia è prevista la partenza, magari in prestito per sentirsi importante e acquisire continuità.

Quale rinforzo potrebbe dunque arrivare per un posto nella difesa rossonera? Uno dei nomi più caldi è quello del danese classe 1998.

Milan, occhi in Turchia

Come riportato qualche settimana fa, al Milan interessa parecchio Victor Nelsson, talentoso centrale in forza al Galatasaray. Il 24enne si è messo in mostra al meglio nel campionato turco, divenendo un baluardo della squadra allenata da Okan Buruk. Così tanto da aver attirato l’attenzione di diverse squadre europee, e di campionati più blasonati. Non soltanto il Milan, ma anche Atalanta e Fiorentina stanno attenzionando il talento danese.

Victor ha ancora un contratto lungo con i leoni turchi, in scadenza nel 2026. Secondo le recenti notizie, il Gala chiederebbe una cifra pari ai 25 milioni di euro per lasciare partire il suo gioiello della difesa. Significherebbe rinunciare ad un titolarissimo. Una spesa che il Milan non ha certamente in programma, soprattutto per quel reparto. Potrebbe essere il solito club inglese ad accontentare le pretese del Galatasaray. E arrivano notizie cruciali in merito.

Newcastle, addio a Botman: ecco il sostituto

Il Newcastle, ancora una volta, potrebbe beffare il Milan sul mercato. Lo ha fatto la scorsa stagione aggiudicandosi Sven Botman dal Lille, un difensore che era fortemente desiderato da Maldini e Massara. Ma l’alta cifra richiesta dai francesi ha allontanato i rossoneri, che hanno virato sull’investimento in altri ruoli. Anche stavolta potrebbe accadere lo stesso. Come riporta todofichajes.com, i Magpies stanno proprio pensando a Victor Nelsson per la loro difesa. Rappresenta la scelta numero uno per Eddie Howe, allenatore della squadra.

Sappiamo bene che il Newcastle non avrebbe alcun problema a sborsare la cifra richiesta dal Galatasary per il danese. La proprietà saudita ha risorse economiche praticamente illimitate per certi tipi d’affare. La medesima fonte riporta che Nelsson arriverebbe in Inghilterra per prendere il posto proprio di Sven Botman, diventato desiderio del Paris Saint Germain. I parigini hanno bisogno di sostituire l’uscente Sergio Ramos.