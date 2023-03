Biglietti Milan Napoli di Champions League: info e modalità, tutto quello che c’è da sapere

Al via la vendita dei tagliandi per la sfida dell’andata dei quarti di Champions League tra i rossoneri e i partenopei

Milan-Napoli è decisamente la partita che tutti i tifosi rossoneri stanno aspettando. Il quarto di finale di andata di Champions League tra rossoneri e azzurri si gioca a San Siro ed è in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.

La squadra di Stefano Pioli arriverà a questa partita dopo aver affrontato l’Empoli in casa, mentre gli uomini di Spalletti saranno reduci dalla trasferta sul campo del Lecce. Ovviamente è scontato attendersi un sold out per una partita storica come questa per il Diavolo e i biglietti sono già disponibili online su singletickets.ac.milan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket. Vediamo dunque le modalità di vendita.

Per gli abbonati Serie A la vendita è dalle ore 12.00 di martedì 21 marzo alle ore 23.59 di giovedì 23 marzo. Ogni abbonato può acquistare un biglietto per sé e per massimo altri 3 abbonati. scegliendo il posto fra i settori disponibili. Per i titolari della CNR Card è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti dalle 12.00 di venerdì 24 marzo.

Milan-Napoli, non è permesso il cambio nominativo

L’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita. Sarà quindi caccia al biglietto per potersi gustare il Milan ai quarti di finale di Champions League dopo ben undici anni.

Va sottolineato per questo match i biglietti emessi non saranno cedibili. Per quanto riguarda Milan-Napoli quindi non sarà permesso il cambio nominativo. Il costo dei biglietti partirà dai 59 euro della fase abbonati. Il Milan affronterà il Napoli anche il 2 aprile al Maradona per il campionato, mentre la sfida di ritorno in Champions League ci sarà martedì 18 aprile. L’attesa e l’adrenalina salgono giorno dopo giorno, ma prima c’è la sosta.