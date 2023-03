Milan, record negativo: ai campioni d’Italia non era mai successo prima

I campioni d’Italia in carica del Milan sono protagonisti di un record davvero negativo per la Serie A, i numeri dicono tutto.

Come sembrano lontani i tempi in cui il Milan, guidato sempre da Stefano Pioli, dominava il campionato di Serie A con ritmo, gioco e personalità.

Oggi, nel bel mezzo del campionato 2022-2023, il Milan appare un lontano parente di quello scudettato di soli dieci mesi fa. Errori, condizione atletica meno brillante e tanti, troppi punti persi per strada dalla squadra rossonera.

Il Napoli ha già lo Scudetto in tasca e già da inizio gennaio il Milan ha fatto intendere come la rincorsa al titolo fosse ormai una chimera. Ma ora la squadra di Pioli rischia anche la zona Champions, visto che si trova al quarto posto con Roma, Atalanta e Juventus pronte ad approfittare di qualche caduta libera.

Milan, che crollo rispetto al 2022: -23 punti dalla vetta

Oggi la Gazzetta dello Sport ha scovato anche un record negativo da parte del Milan, che riguarda proprio questo ambito. Ovvero il calo verticale della formazione di Pioli rispetto alla scorsa stagione.

Mai una squadra campione d’Italia in carica era stata così lontana dalla vetta come il Milan in questo momento. Un record assoluto, visto che dopo 27 giornate di campionato i rossoneri sono a -23 punti dal Napoli capolista. Un abisso totale.

Nessuna squadra con il tricolore sul petto, da quando vige l’era dei 3 punti a vittoria in Italia, aveva vantato un distacco così clamoroso ed enorme a metà campionato dalla prima in classifica.

Una situazione dovuta, come detto, ad un Milan molto più ballerino, distratto ed altalenante rispetto alla scorsa stagione. Andrebbe fatta una riflessione interna, sia sulle scelte di mercato sia sul modo di giocare quest’anno della squadra di Pioli. Ma c’è di mezzo anche un Napoli inarrestabile: la squadra di Spalletti sta battendo ogni record e continua a vincere, con un gioco perfetto ed interpreti pazzeschi.

La buona notizia per il Milan di Pioli è che le rivali alla zona Champions (Lazio a parte) stanno tutte zoppicando. Per questo motivo, nonostante aver conquistato 1 punto nelle ultime tre partite di campionato, il Milan è ancora al quarto posto. Ma con questo ritmo i rischi di retrocedere in Europa League sono altissimi.