Milan, i rossoneri convocati in Nazionale: quando giocano | Tutti gli impegni

A fine Marzo, torna la consueta settimana di pausa per la Serie A e gli altri campionati per gli impegni delle Nazionali. Sono ben 15 i convocati del Milan. Ecco dove e quando giocheranno

E’ cambiato davvero tutto rispetto a un anno fa per il Milan prima della pausa del campionato per le Nazionale che precede il finale di stagione.

Marzo 2022, i rossoneri battono il Cagliari in trasferta con il gol di Bennacer e consolidano la vetta della classifica con l’Inter immediata inseguitrice. Marzo 2023, la sconfitta di Udine acuisce ulteriormente la crisi di un Milan disastroso in campionato nel nuovo anno e costretto a inseguire un posto per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, obiettivo tutt’altro che facile specie se la Juve dovesse riavere i 15 punti di penalizzazione.

Una pausa per le Nazionali che sarà relativamente utile per Pioli. L’allenatore rossonero si ritroverà infatti a lavorare a Milanello, almeno per la settimana in corso, con la squadra a ranghi ridotti con ben 15 calciatori convocati in Nazionale per i vari impegni tra Qualificazioni a Euro 2024 e amichevoli.

Milan, i convocati in Nazionale a Marzo

Tra le convocazioni dei rossoneri da segnalare oltre al ritorno con la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, quelle di Charles De Ketelaere chiamato dal nuovo c.t. del Belgio, Domenico Tedesco (insieme a Saelemaekers) nonostante la stagione fin qui deludente, e di Malick Thiaw promosso da Hansi Flick dalla Under 21 alla nazionale maggiore della Germania.

Torna in Nazionale anche Mike Maignan. Dopo aver saltato il Mondiale con la Francia per infortunio, il portiere rossonero sarà il nuovo titolare della rappresentativa transalpina con l’addio di Lloris. Con Benzema che ha lasciato les Blues, Deschamps non rinuncia a Giroud. Confermato Hernandez mentre Kalulu resta nella Under 21.

Simon Kjaer tornerà a indossare la fascia da capitano della Danimarca. Rafa Leao, nonostante il momento poco positivo, è nella lista dei convocati del nuovo c.t. portoghese Roberto Martinez. Chi al Milan sta giocando pochissimo è Sergino Dest, convocato dagli Usa alla stregua di Aster Vranckx chiamato dal Belgio U21.

Completano il novero dei convocati, Sandro Tonali, Rade Krunic e Ismael Bennacer, certezze per Italia, Bosnia e Algeria.

Quando giocano i rossoneri in Nazionale a Marzo

Di seguito, in dettaglio, tutti gli impegni dei calciatori del Milan convocati in Nazionale a Marzo

Maignan; Giroud; Hernandez (Francia, qualificazione Euro 2024)

Francia-Olanda (venerdì 24/3; ore 20.45)

Irlanda-Francia (lunedì 27/3 ore 20.45)

De Ketelaere; Saelemaekers (Belgio)

Svezia-Belgio (venerdì 24/3; ore 20.45, Qualificazioni Euro 2024)

Germania-Belgio (martedì 28/3; ore 20.45, Amichevole)

Sandro Tonali (Italia, Qualificazioni Euro 2024)

Italia-Inghilterra (giovedì 23/3 ore 20.45)

Malta-Italia (domenica 26/3 ore 20.45)

Zlatan Ibrahimovic (Svezia, Qualificazioni Euro 2024)

Svezia-Belgio (venerdì 24/3; ore 20.45)

Svezia-Azerbaijan (lunedì 27/3; ore 20.45)

Rafael Leao (Portogallo, Qualificazioni Euro 2024)

Portogallo-Liechtenstein (giovedì 23/3 ore 20.45)

Lussemburgo-Portogallo (domenica 26/3 ore 20.45)

Malick Thiaw (Germania)

Germania-Perù (sabato 25/3; ore 20.45 Amichevole)

Germania-Belgio (martedì 28/3; ore 20.45, Amichevole)

Rade Krunic (Bosnia, Qualificazioni Euro 2024)

Bosnia-Islanda (giovedì 23/3 ore 20.45)

Slovacchia-Bosnia (domenica 26/3 ore 20.45)

Simon Kjaer (Danimarca, Qualificazioni Euro 2024)

Danimarca-Finlandia (giovedì 23/3 ore 20.45)

Danimarca-Kazakhstan (domenica 26/3 ore 16)

Ismael Bennacer (Algeria, Qualificazione Coppa d’Africa)

Algeria-Niger (Giovedì 23/3 ore 22)

Niger-Algeria (Lunedì 27/3 ore 18)