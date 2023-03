Riccardo Montolivo spiazza i tifosi: controcorrente, si tratta di Leao

L’ex Milan, oggi opinionista, si è espresso sulla situazione di Rafael Leao. La sua opinione va controcorrente rispetto alla maggioranza

Dov’è finito Rafael Leao? E’ una domanda che tutti gli appassionati di calcio si stanno ponendo da un pò, tifosi milanisti e non. Il portoghese del Milan, la sua attuale versione, è lontana anni luce dal gran calciatore che era lo scorso anno. In questo 2023, Rafa è si è ridotto ad una semplice pedina di Stefano Pioli, che messa in campo nel suo posto da titolare non riesce più a incidere. Lo dicono i numeri. Rafael Leao non segna da due mesi, dal 14 gennaio, pareggio contro il Lecce in campionato.

Da quel momento in poi le sue prestazioni sono state totalmente appannate. E’ sembrato a volte che non ci fosse nemmeno in campo. Eppure, Stefano Pioli ha sempre ribadito che in settimana il portoghese da il massimo in allenamento, dando prova del suo talento e della sua utilità alla squadra. Ma, dalle parole di Zlatan Ibrahimovic nel post-partita di Udinese-Milan si è evinto che qualcosa non va nel giocatore. Lo svedese ha infatti dichiarato che il compagno non è felice.

Cosa rende Rafa insoddisfatto? Chiaramente le sue prestazioni, ma c’è probabilmente di più. A partire dalla situazione contrattuale che non gli da stabilità.

Leao, un rinnovo senza fine

L’altra domanda che tutti si stanno ponendo è se Rafael Leao rinnoverà o meno il suo contratto col Milan. La situazione è ingarbugliata, più che mai probabilmente. Sappiamo bene che il Milan è disposto a fare una grossa eccezione per il suo gioiello dell’attacco. E’ pronto un ingaggio che nessuno percepisce in rossonero, vicino ai 6,5 milioni di euro. Pare però che Rafa e il suo entourage non si smuovano dalla richiesta di un milione in più, e dunque 7,5 milioni.

Il rinnovo, inoltre, è chiaramente ostacolato da altri fattori, come il contenzioso con lo Sporting Lisbona, la doppia procura e il corteggiamento di club europei importanti. Eppure, Leao, così si dice da mesi, ha la chiara volontà di rimanere al Diavolo e dunque rinnovare. Ma devono davvero essere rispettate le sue condizioni ed aspettative? Obiettivamente, con queste prestazioni, Leao merita quanto chiede, e quindi i 7,5 milioni di euro? Diremmo proprio di no. E sono d’accordo la maggioranza dei tifosi. Qualche eccezione però c’è, come l’ex milanista Riccardo Montolivo, assolutamente convinto che il portoghese merita quanto chiede.

Montolivo: “Leao è troppo importante”

Riccardo Montolivo, ex calciatore e centrocampista del Milan, si è espresso a DAZN sulla situazione di Rafael Leao. L’oggi opinionista non ha dubbi che l’esterno del Diavolo merita i soldi richiesti per rinnovare. Le sue dichiarazioni sono chiarissime. Eccole di seguito:

“Leao vale la cifra richiesta per il rinnovo perché è un giocatore troppo importante per il Milan“.