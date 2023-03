Antonio Conte verso l’esonero dal Tottenham: presto l’ufficialità

Clamorosa ultim’ora del Telegraph inglese. Antonio Conte è vicinissimo alla fine della sua avventura in Premier League. Notizia che interessa il Milan?

Quanto riporta il Telegraph e in particolare il suo giornalista Matt Law è davvero clamoroso. La notizia esclusiva riguarda Antonio Conte, l’allenatore italiano finito nell’occhio del ciclone dopo alcuni fatti personali e di squadra che lo hanno riguardato. Prima l’intervento chirurgico che lo ha allontanato fisicamente e mentalmente dal Tottenham, poi l’uscita dalla Champions League per mano del Milan, infine la recente sfuriata ai microfoni del tecnico per il pareggio contro il Southampton in Premier League, nella quale ha attaccato i suoi giocatori.

Il club londinese sembra aver preso la sua decisione. E’ evidente che la rottura tra il tecnico e la squadra è ormai insanabile. Se fino a qualche settimana fa il Tottenham era convinto di avanzare a Conte il rinnovo di contratto, gli ultimi fatti hanno cambiato drasticamente la situazione. In realtà, il tecnico ex Juventus e Inter avrebbe preso da diverso tempo la scelta di lasciare gli Spurs a fine stagione. Una decisione maturata dopo le morti di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, grandi amici di Conte e che lo avrebbero fatto riflettere sul senso della vita e sull’importanza di stare sempre vicino alla famiglia. Una condizione che Londra non permette ad Antonio.

D’altronde, in alcune interviste, una volta chiesto del futuro, Conte si è sempre rifugiato nella vaghezza e incertezza dei fatti. Matt Law del Telegraph oggi ne è sicuro in conseguenza agli ultimi fatti. Levy, proprietario del club inglese ha deciso di esonerare l’italiano. Nel corso di questa settimana terminerà l’avventura di Antonio Conte al Tottenham. Club e allenatore separeranno le loro strade.

Conte, addio Tottenham: Milan in agguato?

Scopriremo dunque presto se Antonio Conte sarà un allenatore sul mercato. Entro pochi giorni il Tottenham dovrebbe ufficializzare l’addio se Matt Law avesse ragione. L’allenatore italiano farebbe dunque ritorno in patria, in attesa di quella chiamata che probabilmente lo renderebbe l’uomo più felice al mondo, quel club di Serie A, importante, pronto a ritrovarsi e rilanciare le sue ambizioni. Inter, Juventus, Roma… o Milan?

In casa rossonera l’umore è attualmente a terra, dopo la recente e assurda sconfitta contro l’Udinese in trasferta. Stefano Pioli è già stato messo alla gogna dalla maggioranza dei tifosi, che ne invocano quanto prima l’esonero. Ogni colpa è davvero da attribuire al tecnico emiliano? Al momento la rabbia generale fa dire di sì, e fa chiamare a gran voce l’arrivo di un nuovo allenatore nella panchina del Milan. Ad oggi, è davvero complicato pensare ad un cambio a stagione in corso, con ancora i quarti di finale di Champions League da affrontare.

Ad ogni modo, il nome di Antonio Conte è uno di quelli che sta più a cuore ai tifosi rossoneri, insieme ad esempio a quello di Roberto De Zerbi. Ma mentre l’ex Sassuolo è saldo sulla panchina del Brighton, nettamente diversa è la situazione di Conte. Il suo addio al Tottenham potrebbe cambiare i piani, indirettamente o direttamente, di un club in difficoltà come il Milan? Ribadiamo che attualmente è improbabile. Senza dimenticare che altri club come Inter e Roma vengono pronosticati verso l’accoglienza di un nuovo tecnico in panchina.

Anche per i nerazzurri e i giallorossi le cose non vanno bene, con Inzaghi e Mourinho fortemente in discussione. Il ritorno di Conte in Italia può far saltare il banco di qualche club importante. Staremo a vedere.