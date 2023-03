Calciomercato Milan, svolta Brahim Diaz: la decisione del Real spiazza Maldini

I Galacticos sono intenzionati a riportare in Spagna il 23enne, ma il Milan proverà a trattenerlo: la situazione ad oggi

Ora che il campionato è in pausa per la sosta delle nazionali, è inevitabile che al centro dei discorsi ci sia il mercato e gli sviluppi in chiave futura. Il Milan ha ancora tante situazioni in ballo e la dirigenza sfrutterà questi giorni per chiarire alcune situazioni importanti.

Non ci stiamo riferendo solo alla questione legata al rinnovo di contratto di Rafa Leao, ma anche agli eventuali riscatti dei giocatori in prestito. Da questo punto di vista il più importante in casa rossonero è senza dubbio quello di Brahim Diaz. Il classe ’99 sta per terminare il suo prestito biennale dal Real Madrid e nei prossimi mesi ci sarà la decisione definitiva in merito al suo futuro.

Come è ormai ben noto, il Milan vanta un diritto di riscatto per 22 milioni di euro, una cifra importante ma che con gli introiti della qualificazione alla prossima edizione della Champions sarebbe spendibile. Consideriamo che Diaz ora rappresenta un punto fermo dell’undici titolari di Stefano Pioli. Il Real Madrid, dal canto suo, ha diritto a un controriscatto spendendo la cifra di 28 milioni di euro. Andiamo a vedere quali sono le ultime sulla situazione.

La qualificazione in Champions può essere decisiva

Sulla questione è stata fatta ulteriore chiarezza nell’edizione odierna di Sport Mediaset, andata in onda su Italia Uno. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi nella trasmissione, il Real Madrid sarebbe fermamente intenzionato a riportare il trequartista in Spagna.

Si tratta di una problematica non da poco per i rossoneri, che hanno in mente di esercitare il riscatto in estate. L’esperto di mercato spiega che, ad ogni modo, tutte le strategie di mercato del Diavolo passeranno dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Diaz quest’anno è tornato su alti livelli con il Milan, collezionando fino ad ora 30 presenze e 5 gol complessivi. Lo spagnolo è stato sempre centrale nei meccanismi del tecnico, sia nel suo 4-2-3-1 iniziale, che con il 3-4-2-1 dell’ultimo mese e mezzo.

Con Charles De Ketelaere che non è ancora riuscito ad ingranare, il suo apporto è stato fondamentale e lo sarà fino al termine della stagione. Per questo motivo Pioli spinge per una conferma del 23enne anche per le prossime stagione. Per il Milan sarebbe un investimento importante, ma le prestazioni confermano che ne varrebbe la pena. Non è un caso infatti che il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha il desiderio di farlo tornare. Anche la volontà del ragazzo può essere decisiva, ma se ne parlerà probabilmente solo al termine della stagione.