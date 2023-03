Calciomercato Milan, colpo dalla Premier: Pioli sfida Mourinho

Qualcosa si muove sul fronte calciomercato: possibile colpo dalla Premier League, ma c’è anche la Roma di Mourinho.

Mentre la stagione calcistica si avvia verso la conclusione, con Champions League a campionati che si avviano verso le fasi finali, i dirigenti dei club sono già orientati al futuro e al mercato. Il Milan pensa ad un colpo dalla Premier, ma è duello con la Roma.

E’ ufficialmente iniziato quel periodo dell’anno dove tra una partita decisiva e l’altra, nel silenzio e nella discrezione, le tele del calciomercato iniziano a prendere forma rapide e in continua mutazione. Se in estate si concretizzano i colpi di mercato, in primavera si preparano. Ecco che allora i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per la prossima stagione e per studiare quelle che sono le prossime mosse per il futuro del club.

Il Milan inizia a pensare ai possibili acquisti in vista della prossima stagione. I rossoneri potrebbero scegliere di puntare su un centrocampista di primo livello da inserire nelle rotazioni, e potrebbero già essere arrivate le prime voci su un possibile nome. Si tratta di un centrocampista in uscita da una big europea che potrebbe fare davvero al caso dei rossoneri. Attenzione però alla concorrenza di un altro club italiano: la Roma di Josè Mourinho.

Milan sul centrocampista del Chelsea: sfida alla Roma per Loftus Cheek

Il Chelsea, dopo un paio di sessioni di mercato davvero faraoniche che hanno profondamente ringiovanito e modificato la rosa dei londinesi, si ritrova con diversi giocatori interessanti ormai ai margini del progetto dei bleus. Tra questi c’è anche Ruben Loftus-Cheek, seguito da diversi club sia di premier che esteri. Il centrocampista potrebbe lasciare il club in estate, come rivelato a Football Insider.

Tra i club interessati al giocatore c’è anche il Milan, che potrebbe puntare a lui per rinforzare il centrocampo a disposizione di Pioli. Sul giocatore ci sono anche alcuni club di Premier e la Roma, che potrebbe regalare un altro pezzo da 90 al suo allenatore.

Il Milan potrebbe strappare un accordo favorevole anche grazie alla situazione contrattuale del centrocampista del Chelsea. Il giocatore infatti questa estate sarà ad un anno dalla scadenza, e questo potrebbe spingere i bleus ad abbassare le pretese. Nel contratto ci sarebbe una clausola che permetterebbe al Chelsea di rinnovare automaticamente il contratto, ma secondo ciò che filtra sarebbero propensi a cedere il calciatore.

Il giocatore ha giocato 26 presenze in stagione in tutte le competizioni, e nonostante nelle ultime uscite il tecnico Potter gli abbia dato maggiore spazio anche lui potrebbe essere propenso visto lo scarso minutaggio ad iniziare una nuova avventura. Magari proprio all’estero. Il Milan, come detto, resta alla finestra e continuerà a tenere sotto controllo la situaizone legata al giocatore.