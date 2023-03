Calciomercato Milan, no al Barcellona: assist per Maldini

Uno dei giocatori accostati spesso al Milan non dovrebbe finire al Barcellona: ci sono ancora delle chance di ingaggiarlo a parametro zero.

Ci sono calciatori in scadenza di contratto che farebbero molto comodo alla squadra rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diversi nomi in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

Uno che sembra abbastanza sicuro di approdare al Milan è Marco Sportiello, individuato da tempo come possibile vice di Mike Maignan. Il 30enne portiere è in scadenza con l’Atalanta e non rinnoverà. Non ha ancora firmato con il club rossonero ma, salvo colpi di scena, firmerà tra non molto.

Chiaramente, ci sono anche dei profili di spessore internazionale nella lista dei futuri parametri zero che piacciono alla dirigenza. Alcuni sarebbero dei rinforzi perfetti, però è complicato riuscire ad assicurarseli. È il caso di Marco Asensio, in scadenza con il Real Madrid.

Calciomercato Milan, affare Asensio: la situazione

Asensio ha più volte fatto trapelare di avere la permanenza a Madrid come opzione preferita. Nonostante ciò, finora la trattativa tra il suo agente Jorge Mendes e la dirigenza non ha portato a un accordo per il rinnovo. Ciò non significa che la firma non possa arrivare, però le parti rimangono ancora un po’ distanti sul piano economico.

Oggi l’esterno maiorchino percepisce circa 5 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe un aumento. I blancos vorrebbero confermargli l’attuale stipendio o al massimo aggiungere dei bonus. Lui è molto legato al Real e spera che un’intesa soddisfacente possa essere raggiunta.

Sullo sfondo non mancano le società che stanno monitorando la sua situazione. Spesso viene citato anche il Milan, nonostante l’affare sia complicato per questioni di ingaggio e di commissioni. La sensazione è che, in caso di addio alla Spagna, la destinazione più probabile possa essere la Premier League. Lì ci sono club con tanti soldi da investire. L’Arsenal è indicato come il principale pretendente nella corsa al giocatore.

Asensio, no al Barcellona: il gesto eloquente

In questi mesi anche il Barcellona si è interessato alla possibilità di ingaggiare Asensio, un trasferimento che sarebbe abbastanza clamoroso. Tuttavia, le intenzioni del maiorchino sembrano abbastanza chiare dopo l’ultimo Clasico perso dalla squadra di Carlo Ancelotti al Camp Nou.

Infatti, Asensio dopo aver realizzato il gol dell’1-2 (poi annullato dal VAR) ha esultato indicando in maniera chiara lo stemma del Real Madrid. Quel gesto testimonia il suo legame con i blancos e probabilmente anche la volontà di continuare a giocare con l’attuale maglia. Appare improbabile un passaggio negli acerrimi rivali del Barcellona dopo un’esultanza del genere al Camp Nou.