Calciomercato Milan, nuovo centrocampista dal Porto: “Contatti avviati”

Il club rossonero ha avuto un contatto con gli intermediari del calciatore: c’è l’interesse ma va convinto il Porto e superata la concorrenza

Il Milan ha due mesi e mezzi per chiudere la stagione migliore dei modi e dovrà farlo dando il massimo sia in campionato che in Champions League. Ora però ci sono due settimane di riposto con la sosta per le nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2024.

Saranno giorni utili quindi per le varie società nell’aprire o portare avanti dialoghi di mercato in vista della prossima stagione. Anche la dirigenza del Milan in questo senso sa che deve muoversi in maniere veloce e decisa, perché servono dei rinforzi in vari ruoli alla rosa di Stefano Pioli. Gli indizi che i rossoneri stiano cercando un centrocampista sono sempre di più e arrivano anche dall’estero.

Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni per la mediana, visto che Bakayoko saluterà a fine stagione dopo il prestito biennale e visto che il riscatto di Vranckx non è affatto certo. Lo stesso Adli non ha convinto in questa prima stagione con la maglia del Diavolo ed ecco perché la mediana ha bisogno di un altro elemento di livello, da affiancare a Tonali e Bennacer. In questo periodo infatti c’è il solo Krunic considerato come alternativa credibile all’ex Brescia e all’algerino.

I rossoneri parlano con gli agenti di Grujić

In estate c’è quindi da aspettarsi un colpo a centrocampo, l’arrivo di un elemento di qualità che sia in grado di sostituire questi giocatori senza che il livello si abbassi. Alcune notizie che vanno in tale direzione arrivano direttamente dalla Serbia.

Stando a quanto riportato dal portale Telegraf, ci sono stati dei contatti tra il Milan e Marko Grujić, centrocampista centrale del Porto. La notizia riporta che gli intermediari del 26enne avrebbero parlato delle figure legate al club rossonero, che è molto interessato al giocatore. Il suo contratto con i Dragoes scade nel giugno del 2026 e il ragazzo vorrebbe provare una nuova esperienza in un campionato di massimo livello, ma il Porto non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente.

Il classe 1996 era stato acquistato per una decina di milioni di euro dal Liverpool e forse servirà qualcosa in più per il suo cartellino. Un altro ostacolo potrebbe essere la concorrenza di un club del calibro del Manchester United, stuzzicato dall’idea di riportare in Premier League il centrocampista della nazionale serba. Ad ogni modo, l’interesse per Grujić è la prova che il Milan cerchi un centrocampista di qualità in mezzo al campo, anche perché nei giorni scorsi si era vociferato anche di Mateo Kovacic.