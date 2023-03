Calciomercato Milan, scelto l’erede di Leao: colpo dalla Ligue 1

Cruciale novità di mercato. Il Milan ha messo nel mirino un profilo d’attacco, perfetto per raccogliere l’eredità di Leao. La scelta è forse presa

Il Milan è tornato a piangere dopo i recente pessimi risultati. Non soltanto la difesa, che ha subito cinque gol in tre partite, ma anche l’attacco, che fatica terribilmente a mettere la palla in porta. Il reparto offensivo di Stefano Pioli sembra anestetizzato, incapace e bloccato. Una situazione che va risolta quanto prima, anche perché senza reti non si vincono le partite, e il Milan ha l’unico obiettivo di tornare a vincere per conquistare punti e il pass alla prossima Champions League.

Ibrahimovic, Giroud, Origi; e all’occorrenza Rebic o De Ketelaere. E’ un reparto d’attacco degno di una grande squadra quale il Milan? Leggendo i nomi nessuno avrebbe dei dubbi, eppure l’inefficienza è adesso palese. L’unico a salvarsi, a riuscire a trarre il meglio dalle sue caratteristiche anche in situazioni di difficoltà, è Olivier Giroud. Nessun dubbio. Nonostante i 36 anni, il francese sembra essere l’unica opzione valida a guidare l’attacco rossonero. Gli altri, in dipendenza soprattutto dal fattore fisico, non appaiono come giocatori sui quali il Milan può fare affidamento per ancora troppo tempo. Anzi. E Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno probabilmente ben capito.

I due dirigenti si sono messi sulle tracce di un interessante profilo per l’attacco, uno che potrebbe avere un doppio ruolo cruciale. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.

Milan, eccolo il rinforzo offensivo

Sembra scontato che a fine stagione cambieranno le gerarchie in attacco e chi lo sa anche i giocatori stessi. Questo Origi è destinato alla cessione, come Ibrahimovic alla chiusura della carriera. Almeno quella al Milan. Non sappiamo quanta utilità possa ancora avere lo svedese a 42 anni, e il Diavolo non può pensare di affidarsi totalmente ad un calciatore così avanti con l’età. E’ necessario svecchiare il reparto, con l’inserimento di una punta in giovane che abbia il giusto fiuto del gol.

In tal senso riporta novità fondamentali Marco Conterio di TuttoMercatoWeb. Secondo il giornalista, il Milan ha messo gli occhi su Elye Wahi, talentoso e giovane attaccante del Montpellier. Si tratta di un classe 2003 ma con già il posto fisso nella formazione titolare. E attenzione. Perché in realtà Elye è seguito dal Milan da un pò di tempo. Maldini e Massara, attraverso Moncada, ne osservano i progressi da mesi. Non è un caso che Wahi sia stato già accostato al club rossonero in un recente passato.

In questa stagione ha segnato ben 12 gol in 24 presenza di Ligue 1, e fornito due assist. Un giovanissimo francese cresciuto calcisticamente nel suo paese, e che è emerso in netto anticipo. Sappiamo che al Milan piace parecchio pescare nuovi talenti in territorio transalpino, e l’attaccante Wahi potrebbe essere il profilo giusto per ritrovare pericolosità e gol in avanti. Secondo Conterio c’è di più. Elye Wahi non è solo una prima punta.



Ely Wahi, lui l’erede di Leao

Secondo lo stesso giornalista, Elye Wahi, dato che sa occupare molto bene anche la posizione di esterno d’attacco di sinistra, rappresenterebbe il perfetto erede di Rafael Leao, il portoghese crack del Milan con il rinnovo di contratto in bilico. Rafa è reduce da un periodo di cattivissime prestazioni, eppure continua a chiedere altissime cifre per il prolungamento contrattuale. L’addio a fine stagione non è dunque improbabile. Conterio è sicuro che Elye Wahi, grazie alla sua duttilità, potrebbe essere quello che arriverà al Milan per prendere il posto di Leao.