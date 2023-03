Calendario Milan nel mese di aprile: date e orari ufficiali, quando si gioca

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle prossime cinque giornate di campionato, per tutto il mese di aprile. Ecco quando giocherà il Milan.

Il campionato di Serie A sta per entrare nella fase calda. Dopo la sosta per le Nazionali di fine marzo mancheranno due mesi alla fine della stagione 2022-2023.

Il Milan deve dare una sterzata al proprio campionato se non vuole rischiare brutte sorprese. Rispetto allo scorso anno le ambizioni in A sono meno gloriose, ma servirà un gran finale per confermare quanto meno il piazzamento Champions.

Il calendario del Milan nel mese di aprile sarà piuttosto intenso, visti i tanti impegni inframezzati dall’andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Napoli. Intanto la Lega Serie A poco fa ha ufficializzato date e orari delle prossime giornate, dalla 28ª alla 32ª.

Aprile difficile per il Milan: tre scontri con il Napoli in un mese

L’aprile del Milan, come riferito dagli aggiornamenti del calendario da parte della Lega, inizierà il prossimo 2 aprile. Al Maradona tra due domeniche andrà in scena il big match contro la capolista Napoli alle ore 20:45.

Nel weekend di Pasqua il Milan anticiperà invece al venerdì: il 7 aprile sfida interna all’Empoli, una delle poche gare del mese teoricamente alla portata di Ibrahimovic e compagnia. La gara si disputerà alle ore 21:00.

Dopo l’andata dei quarti di Champions in casa contro il Napoli, il Milan tornerà in campo in Serie A sabato 15 aprile contro il Bologna alle ore 15. Tre giorni dopo andrà invece in scena il ritorno del duello di coppa contro i partenopei.

Calendario fitto anche perché il Milan affronterà subito dopo, domenica 23 aprile alle 18 in punto, il Lecce in casa. Il mese intenso dei rossoneri si chiuderà con il duello di sabato 29 aprile allo stadio Olimpico, scontro diretto per l’alta classifica contro la Roma.

Tutte le gare e gli orari del Milan ad aprile