Milan, l’offerta è bassa: il giocatore vola in Premier League

Il rischio di perdere il fantasista è sempre più concreto. Il giocatore del Milan adesso è finito nel mirino dei grandi club di Premier League. Il Diavolo è sempre più lontano

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. Stefano Pioli sta lavorando per riuscire a tirar nuovamente fuori il suo Milan dalle sabbie mobili. In campionato, ormai, il Diavolo non vince da tre partite e i ko contro Fiorentina e Udinese hanno reso davvero complicata la corsa alla Champions League .

Così mentre il mister è chiamato a risolvere i problemi da campo, c’è chi lavoro fuori, pensando alla prossima stagione, tra mille incognite. Una di queste è certamente legata a Brahim Díaz.

Lo spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri il prossimo 30 giugno e il rischio che questi siano i suoi ultimi mesi al Milan è davvero concreto. Il numero dieci – come abbiamo scritto nei giorni scorsi – può far ritorno al Real Madrid, che in questa trattativa è certamente chi possiede il coltello dalla parte del manico. Nelle ultime ore stanno prendendo sempre più strada due ipotesi, quella di un ritorno nella Capitale spagnola, per giocarsi le sue carte agli ordini di Carlo Ancelotti, e quella di un possibile trasferimento in Inghilterra.

Solo conferme

Anche Carlo Pellegatti – intervenuto sul proprio canale YouTube – ha parlato del futuro di Brahim Díaz. Il rischio che il futuro dello spagnolo sia lontano dal Milan è davvero sempre più concreto:

“Il Milan vorrebbe ricominciare la trattativa da capo e sembra aver intenzione di offrire 16 milioni. Credo che 22 milioni non siano i soldi che i rossoneri siano disposti a mettere sul tavolo. Il Real non vorrebbe scendere da questa cifra e questo è certamente un ostacolo. Senza dimenticare i club interessati a lui. Non mi sorprende perché la Champions League è la giusta vetrina e Diaz ha giocato partite eccellenti, finendo nel mirino dei club inglesi. Così il Real fiuta l’affare e si sta dunque complicando tutto per una permanenza di Diaz al Milan”.

Addio pesante

“Ci dispiace anche perché un giocatore come lui costa – prosegue Pellegatti -. Ormai siamo stanchi di rischiare e di prendere giovani che non ci aiutano durante la stagione. Un Brahim Diaz oggi ti costa 30 milioni, o prendi qualcuno a meno ma è un’incognita. Diaz è uno dei pochi che fa la differenza e Pioli lo sa”.