ML – Biglietti Milan-Napoli, venduti 14mila tagliandi in tre ore

La vendita dei tagliandi per il match di Champions League contro la squadra di Luciano Spalletti è partita davvero alla grande

Oggi alle ore 12 è partita la prima fase di vendita dei biglietti per Milan-Napoli di Champions League, quella dedicata agli abbonati Serie A. Come si prevedeva, c’è stato l’assalto per assicurarsi i tagliandi per la partita valida per i quarti di finale di andata di Champions League.

La sfida è in programma a San Siro mercoledì 12 aprile (ore 21) e i rossoneri ci arriveranno dopo aver affrontato la gara casalinga contro l’Empoli, mentre la formazione campana sarà reduce dalla trasferta al Via del Mare contro il Lecce. Questa prima fase di vendita dedicata esclusivamente agli abbonati dura in realtà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ma il dato registrato dopo le sole prime tre ore di vendita è già impressionante.

I numeri parlano infatti già di 14mila tagliandi staccati per questo match che è davvero attesissimo. Il Diavolo torna a giocarsi un quarto di finale di Champions dopo undici anni e lo fa contro una squadra italiana. Nessuno ha intenzione di perdersi un appuntamento del genere e la voglia di essere presenti a sostenere i ragazzi di Stefano Pioli è davvero tanta.

Milan-Napoli, le fasi di vendita e come acquistare i tagliandi

Sembra proprio, pertanto, che si andrà incontro a un nuovo pazzesco record, dopo i numeri già grandiosi ottenuti per la partita contro il Tottenham.

Molto importanti si prospettano dunque anche gli incassi per la società rossonera, che per il match con i londinesi avevano superato i 9 milioni. Ricordiamo che i biglietti sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Viva Ticket. Da venerdì sarà possibile acquistare i biglietti anche per i possessori della CNR Card, e poi in caso di ulteriore disponibilità sarà aperta anche la vendita libera.

Inoltre, specificatamente per Milan-Napoli, non sarà il cambio di nominativo, per cui i biglietti emessi non sono cedibili. I prezzi partono da 59 euro. La sfida di ritorno si giocherà martedì 18 aprile al Diego Armando Maradona, ma prima di questa doppia sfida, rossoneri e partenopei si incontreranno anche il 2 aprile per la 28esima giornata di campionato.

Il comunicato APA MILAN sulla questione prezzi

Logicamente la grande richiesta per questo evento fa sì che i prezzi siano abbastanza alti. Va sottolineato che l’Associazione Piccoli Azionisti dell’AC Milan (APA MILAN) ha spiegato che il prezzario per la partita contro i partenopei rappresenta un indicatore per il nuovo stadio. C’è preoccupazione per il caro biglietti nell’ottica della costruzione del nuovo impianto perché l’accesso alla struttura deve rimanere possibile per tutti e non solo per i tifosi più facoltosi. APA MILAN ha quindi spiegato che vigilerà su questa situazione e che è pronta a confrontarsi con RedBird.