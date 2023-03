ML – Infortunio Messias, due opzioni per il rientro: le ultime

Arrivano novità in merito alle condizioni del calciatore, che si è infortunato durante il match di ritorno contro il Tottenham. Ecco come sta l’esterno

Junior Messias punta il Napoli. L’esterno brasiliano, infortunatosi, contro il Tottenham, nel ritorno di Champions League, potrà tornare in campo proprio in occasione della competizione europea più prestigiosa, che vedrà opposto il Milan al club campano.

Come appreso da MilanLive.it, il recupero del giocatore, che aveva subito, una lesione al bicipite femorale, procede come da programma. La prossima settimana sono previsti nuovi esami per stabilire con certezza il suo rientro in gruppo.

Obiettivo Champions

Nel mirino, come detto, c’è la sfida dei Quarti di finale di Champions League. Possibile, però, che Messias torni tra i convocati già per la sfida durante il weekend di Pasqua, contro l‘Empoli. Difficile, invece, una sua presenza in campionato, al rientro dalle Nazionali, quando il Diavolo, domenica 2 aprile, alle ore 20.45, si appresterà ad affrontare il Napoli.

Recuperare Messias è certamente una notizia più che positiva per il Milan e per il suo tecnico Stefano Pioli. Nonostante le tante critiche, spesso ingiustificate, il brasiliano – soprattutto nell’ultimo periodo – si è rivelato un giocatore fondamentale dello scacchiere rossonero. Con il cambio di modulo e il passaggio alla difesa, sembrava poter non esserci spazio per l’ex Crotone.

Indispensabile

Pioli, nel match contro l’Inter, la prima con i tre dietro, aveva schierato Messias come trequartista, ma il brasiliano fece male. La svolta è arrivata nei minuti finali della sfida di andata contro il Tottenham, quando fu utilizzato come quinto a tutta fascia.

Le risposte furono così positive tanto da spingere Pioli a schierarlo sempre titolare nelle partite successive. Sono arrivate dunque le vittorie contro Monza e Atalanta, in cui è andato a segno. Poi nella partita di ritorno a Londra, contro il Tottenham, prima dello stop si è messo in mostra con una prestazione super in fase difensiva in ai danni Perisic. Il recupero di Messias non può dunque che essere accolto in maniera positiva da tutti ma soprattutto da Pioli, che potrà continuare ad avere un Milan camaleontico, con Messias pronto a fare il quinto ma anche l’esterno alto.