Serie A, la quarta in classifica fuori dalla Champions? Lo scenario incredibile

C’è una remota possibilità in cui il quarto piazzamento in campionato non garantirebbe l’accesso in Champions League: lo scenario

La stagione ormai è arrivata nella fase cruciale in tutte le sue competizioni. Se le coppe europee rappresentano ora l’obiettivo principale delle big italiane, c’è anche la corsa Champions in campionato a tener banco in queste ultime partite di Serie A.

L’accesso alla prossima edizione della Champions League è un traguardo fondamentale soprattutto per una questione economica. Come sappiamo infatti la qualificazione alla competizione europea più importante vale una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni, soldi che fanno comodo alle casse delle società. La corsa in campionato rimane quindi importantissima anche per il Milan e non si può abbassare la concentrazione neanche lì.

Dopo 27 giornate di campionato la classifica dice che, escludendo il Napoli che è in fuga ormai da mesi, la Lazio è davanti a tutte nel gruppo con 52 punti dopo la vittoria nel derby. L’Inter è al terzo posto con 50, scavalcata dai biancocelesti dopo il ko contro la Juventus. Poi c’è il Milan quarto con 48 punti e la Roma appena dietro con 47. Non va poi assolutamente dimenticata l’Atalanta a 45, e forse neanche la Juventus (41).

Il quarto posto non dà la Champions al 100%

I bianconeri al momento hanno però anche la possibilità di qualificarsi tramite il trionfo in Europa League, perché anche quello dà l’accesso alla Champions. Così come avviene anche per la vittoria della Champions League stessa.

In questo senso il percorso delle italiane in Europa apre uno scenario impensabile e di cui forse non tutti sono a conoscenza. Il massimo di squadre dello stesso Paese a potersi qualificare alla Champions League è cinque e questo porta a tener conto anche di un’ipotesi clamorosa. Si tratta di una possibilità complicata ma che sussiste e che renderebbe il quarto posto in classifica non valevole per l’ingresso alla prossima Champions.

Ma di quale eventualità stiamo parlando? Ciò si verificherebbe nel caso in cui una squadra italiana vincesse la Champions e allo stesso tempo un’altra delle nostre trionfasse in Europa League, ed entrambe non fossero tra le prime quattro in classifica in Serie A. In questa straordinaria ipotesi le qualificate in Champions sarebbero le prime tre in classifica più le due vincitrici delle coppe.

In quale caso rischia il Milan

Come può rischiare quindi il Milan di non qualificarsi da quarta in classifica? Visto che il Napoli è praticamente dentro le prime quattro, il vero problema sarebbe con l’Inter. La clamorosa beffa accadrebbe al Diavolo se l’Inter vincesse la Champions League arrivando quinto o peggio in classifica, e allo stesso tempo vincesse la Roma o la Juventus in Europa League, chiudendo sempre fuori dalle prime quattro.

Ipotizzando Napoli, Lazio e Roma tra le prime tre in campionato, Inter vincente in Champions e Juventus in Europa League, ai rossoneri non basterebbe il quarto posto. Si tratta chiaramente di un’ipotesi decisamente remota, ma che va comunque tenuta in considerazione finché è possibile.