Stadio Milan, catena umana a La Maura: il video della protesta

Circa 3000 persone all’ippodromo de La Maura per protestare contro il nuovo stadio del MIlan: il video della manifestazione

Continua a tenere banco la questione nuovo stadio. Il Milan vuole al più presto una propria casa, ma il percorso verso il nuovo stadio sembra essere particolarmente tortuoso. I rossoneri avevano individuato un’area, ma sono esplose le proteste.

Fare un nuovo stadio per il Milan sta diventando una vera odissea. Da tempo i rossoneri stanno cercando una soluzione che gli consenta di avere un proprio stadio di proprietà. Avere un proprio impianto è una priorità per riuscire a colmare il gap con i club esteri. Il percorso però sembra essere piuttosto turbolento.

Inizialmente sembrava che il Milan potesse trovare nell’Inter un importante alleato. I due club hanno a lungo ragionato su un progetto di stadio comune, valutando più soluzioni, da un rifacimento di San Siro, buttando giù lo stadio originale, a nuove zone in cui eventualmente poter costruire.

Tra intoppi e polemiche con il sindaco Sala, però, il progetto non è mai decollato. Ultimamente però i rossoneri sembrano avere preso in mano l’idea di uno stadio da soli, e avere scisso il proprio progetto da quello dei “cugini” nerazzurri. Anche in questo caso i problemi non mancano di certo.

Milan, scoppia la protesta all’Ippodromo di La Maura: “No allo stadio”

Il Milan ha infatti pensato ad una nuova area in cui far sorgere il nuovo impianto. I rossoneri hanno pensato all’area di La Maura. Una soluzione che ha scontentato, e dir poco, buona parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Si tratta infatti di una area verde che secondo questa posizione dovrebbe rimanere tale e andrebbe tutelata ad ogni costo.

Domenica diversi cittadini, una platea di circa 3000 persone, come si può vedere dalle immagini, si sono presentati intorno all’Ippodromo di La Maura per manifestare contro l’eventuale realizzazione del nuovo stadio nell’area. “No allo stadio” il messaggio della pacifica protesta ambientalista. Davvero molte persone hanno partecipato al corteo di protesta. Chiaro l’avvertimento: La Maura non si tocca. “Milan e Inter possono andare anche fuori città” hanno detto alcuni.

Ovviamente non mancano i commenti della fazione opposta, che ritengono invece eccessivi i limiti imposti a più riprese per la costruzione degli stadi. Se si deve cercare un’area non verde, sintetizzano, difficilmente lo stadio potrà essere fatto a stretto giro, e difficilmente il calcio italiano potrà trarre dei profitti. Insomma, la situazione legata al nuovo stadio del Milan continua a essere spinosa.

La società continua a cercare soluzioni e progetti che possano finalmente far decollare il nuovo stadio, il punto d’incontro tra i diversi limiti normativi a tutela di patrimonio culturale e ambiente sembra però piuttosto lontano da raggiungere. I tifosi, intanto, fremono per avere finalmente il proprio stadio a disposizione.