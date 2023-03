Lascia Londra per il Milan: l’attaccante allo scoperto

Il giocatore allo scoperto: ecco le dichiarazioni dell’attaccante che tanto piace al Milan. Approdo in rossonero davvero possibile

Una stagione da incorniciare per il giovane attaccante, che con i suoi diciassette gol è a sole due reti da Mbappé. Numeri davvero importanti per il giocatore, nato a New York il 3 luglio del 2001, che la prossima estate spiccherà il volo verso nuovi lidi.

Stiamo parlando di Folarin Balogun, centravanti di proprietà dell’Arsenal che si sta mettendo in mostra in Ligue 1, con la maglia dello Stade Reims.

La sua avventura in Francia, chiaramente, è già al capolinea. I Gunners, infatti, sono pronti a riportarlo a Londra ma il suo futuro è davvero tutto da scrivere. Le notizie provenienti dall’Inghilterra sono contrastanti ma a prevalere è l’idea che il calciatore possa lasciare a titolo definitivo l’Arsenal già in estate.

Il club londinese potrebbe accontentarsi di una cifra sui 35 milioni di euro, somma che chiaramente verrebbe utilizzata successivamente per migliorare la squadra.

Parola al bomber

Ma è presto per capire dove giocherà la prossima stagione Folarin Balogun e lo si capisce anche dalle sue dichiarazioni, rilasciate a Sky Sport UK: “Ci sono colloqui che devono aver luogo e non è una decisione che spetterà solo a me. Il club mi farà sapere il suo punto di vista e sono sicuro che ci metteremo d’accordo. È bello che Arteta mi stia seguendo”.

Balogun, dunque, non esclude un suo addio all’Arsenal. Una partenza che non lo porterebbe a strapparsi i capelli. Come è noto il nome del giovane centravanti è sul taccuino del Milan ormai da tempo. I rossoneri avrebbero voluto strapparlo ai Gunners, già quando giocava per le loro giovanili e quando il prezzo era decisamente diverso.

Il Milan è sempre più intenzionato a regalarsi un nuovo centravanti giovane e la cifra utile per mettere a segno il colpo Balogun potrebbe essere davvero quella giusta. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno benissimo che non si può più rimandare.

Altri profili

Il nome di Balogun, come detto, è tra quelli in cima alla lista ma ci sono altri profili che piacciono parecchio alla dirigenza rossonera. Restando in Francia, non tramonta l’idea che porta a Jonathan David, che in Ligue 1 ha realizzato due gol in più del calciatore inglese. Attenzione, poi, anche a Wahi del Montpellier e chiaramente a Retegui, che domani giocherà con la maglia della nazionale italiana. Piace parecchio anche Hojlund dell’Atalanta ma le ultime sessioni di mercato hanno dimostrato come il Milan sia più propenso ad investire all’estero.