Leao-Milan, l’annuncio in diretta: “Succederà a giugno”

Il portoghese ha raggiunto il ritiro della propria nazionale. Ecco le ultime news relative all’attaccante portoghese

Dopo il ko contro l’Udinese, molti giocatori del Milan hanno lasciato Milano per raggiungere il ritiro delle proprie nazionali. Sarà un modo per staccare la spina e provare a ricaricare le pile altrove, lontano da Milanello.

La pausa potrebbe essere utile soprattutto a Rafael Leão, che sta faticando terribilmente a trovare la via della rete. Il portoghese con il passaggio alla difesa a tre non ha mai segnato e il gol non arriva dal lontano 14 gennaio, contro il Lecce in Puglia.

Caccia al gol in Nazionale

Leao – da quando è volato in Portogallo – sembra, però, respirare un’aria diversa e le sue stories su Instagram, lasciano pensare ad una serenità ritrovata. La sua nazionale sarà chiamata a giocare giovedì sera contro il Leichtenstein e domenica in Lussemburgo, per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Due partite non certo proibitive che potrebbero dare la possibilità a Leao di sbloccarsi.

Un gol potrebbe davvero essere liberatorio e ad esultare sarebbero non solo i tifosi del Portogallo ma anche quelli del Milan. La Nazionale stavolta, dunque, potrebbe far bene ai rossoneri. Pioli e Maldini ci sperano davvero.

Poi quando Leao tornerà, si cercherà di capire come sarà meglio utilizzarlo. Un ritorno al 4-2-3-1, di cui si sta parlando insistentemente in queste ore, potrebbe essere utile per restituire la comfort zone a Leao. Quella zona di campo, sulla sinistra, che gli ha permesso di fare la differenza.

Attesa per il rinnovo

Nel frattempo, Paolo Maldini e Frederic Massara, continueranno a lavorare al suo rinnovo, che non è ancora arrivato. La fiducia resta ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere e i tempi si sono dilatati.

Carlo Pellegatti – intervenuto sul proprio canale YouTube ufficiale – non esclude che si arrivi a giugno per trovare una soluzione: “La situazione è abbastanza magmatica e non si sbloccherà prima di giugno: o lo vendiamo, vediamo a quale cifra, o rinnova. L’importante è che torni a giocare come Leao sa. Il fatto di tornare al 4-2-3-1 potrebbe aiutarlo ad uscire da una situazione complicata”.