Maignan cambia ruolo: è un fenomeno anche in attacco (VIDEO)

Mike Maignan è un fenomeno fra i pali ma, a quanto pare, non solo. Dal ritiro della Francia arriva un video del portiere in versione… bomber

Tra i numerosi calciatori del Milan che hanno risposto alle rispettive chiamate delle Nazionali in questa settimana c’è anche Mike Maignan.

Il portiere rossonero è tornato in pianta stabile nella formazione titolare rossonera. E di conseguenza anche Didier Deschamps, c.t. della Francia vice-campione del mondo, è tornato a puntare su di lui, ma non solo: Maignan, come annunciato dallo stesso allenatore, sarà il nuovo portiere titolare, dopo il ritiro dalla Nazionale di Lloris.

Ma Maignan in Nazionale rievoca brutti ricordi per il Milan e per i suoi tifosi. Proprio lì, durante il mese di settembre, durante la partita contro l’Austria, il portiere si infortunò al polpaccio, cominciando il suo lunghissimo calvario. Un episodio che tutti ci auguriamo non capiterà mai più.

Maignan si improvvisa bomber

Dunque Maignan è stato convocato per le prime sfide di qualificazione europea a cui prenderà parte la Francia nei prossimi giorni. Il portiere del Milan sarà titolare ma nel frattempo ha messo in mostra delle qualità inaspettate.

In un video pubblicato dalla Francia sul profilo Instagram ha mostrato come Maignan sia molto abile non solo tra i pali, ma anche come… centravanti. Le immagini che stiamo per mostrarvi arrivano direttamente dal ritiro della Nazionale transalpina, durante gli ultimi allenamenti.

In una partitella a campo ridotto Maignan si ritrova a giocare da punta e va addirittura in gol. Il numero uno del Milan infatti è chiamato a scattare su un passaggio in profondità di Coman e ad infilare la porta sguarnita con un sinistro in corsa, come fosse un attaccante di esperienza.

La pagina social Chiamarsi Bomber, che ha condiviso il video della Nazionale su Instagram, ha commentato in maniera ironica: “La soluzione alla sterilità offensiva del Milan”.

Maignan, Giroud e Theo Hernandez convocati dalla Francia

Sono tre i calciatori del Milan convocati dalla Francia per le prossime due sfide di qualificazione ad EURO 2024, contro Olanda prima ed Irlanda poi.

Oltre a Mike Maignan, il c.t. Deschamps punterà ancora sull’esperienza di Olivier Giroud, che vuole rifarsi dalla finale Mondiale di qualche mese fa giocata soltanto per una mezz’ora, e sulla corsa di Theo Hernandez, ormai punto fermo dei Blues.

Maignan si giocherà il posto da titolare con Alphonse Areola, portiere del West Ham, e l’esordiente Brice Samba, estremo difensore del Lens.