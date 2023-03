Milan, è derby per il bomber: arriva la conferma ufficiale

L’Inter potrebbe effettuare il sorpasso nei confronti del Milan. Il giocatore già in Italia è pronto ad infiammare il calciomercato. Il padre, intervistato, non esclude altre soluzione oltre ai due club milanesi

C’è tanta curiosità per quello che domani potrebbe essere l’esordio con la maglia azzurra di Mateo Retegui. A sorpresa, Roberto Mancini, ha convocato il giovane centravanti argentino, con origini siciliane, per cercare una svolta in attacco.

Domani sera, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il bomber, capace di segnare 28 gol nelle ultime 48 gare, potrebbe avere subito la sua occasione. C’è l’Inghilterra di fronte, in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, e siamo certi che tutti gli operatori di mercato prenderanno appunti.

Tutti lo vogliono

Lo farà anche il Milan, che lo segue ormai da tempo. In estate Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalarsi un bomber e il nome di Retegui è sul taccuino e può davvero essere quello giusto ma bisogna prestare attenzione ad una concorrenza destinata ad aumentare.

In Italia, il giocatore piace tanto a Roma e Udinese ma è l’Inter l’insidia maggiore. I nerazzurri, che devono fare i conti con i possibili addii di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, potrebbero giocarsi la carta Facundo Colidio, già al Tigre, in prestito, che ha oggi una valutazione sui 10 milioni di euro.

Concorrenza straniera, parla il padre

Ma come ha ammesso il padre, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Retegui piace anche altrove: “Le confermo che l’hanno cercato molti club europei. L’Europa è il suo sogno ovvio. Chi? Dappertutto, interessamenti da Italia, Spagna, Germania e pure Premier League“.

Il mercato può attendere – “In questo momento Mateo pensa soltanto all’azzurro e al Tigre. E non deve pensare ad altro. È solo emozionato, felicissimo, convinto della sua scelta tricolore. Certo, la convocazione ha acceso i riflettori su di lui ma gli scout si erano già mossi da alcune settimana“.

Ricordiamo che Retegui, oggi è di proprietà del Boca Juniors, ma il Tigre è pronto ad acquistare la metà del cartellino sborsando 2,1 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, il mercato attorno al nuovo centravanti italiano è destinato ad infiammarsi, soprattutto se dovesse riuscire a fare bene con la maglia azzurra addosso nei match contro Inghilterra e Malta. Roberto Mancini si augura che il giocatore possa ben presto sbarcare in Europa per confrontarsi in nuovi palcoscenici. Sarà il ‘Vecchio’ Continente a dirci di che pasta è davvero fatto Mateo Retegui.