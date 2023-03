Milan-Napoli in Champions, l’allenatore controcorrente: “Sono certo che…”

L’allenatore italiano va contro la stragrande maggioranza delle opinioni. Per Milan-Napoli di Champions League è sicuro di una cosa

Ha lasciato a bocca aperta il sorteggio per i quarti di finale di Champions League che si è tenuto a Nyon la scorsa settimana. L’accoppiamento che ha creato maggiore clamore è stato sicuramente quello di Milan-Napoli, le due italiane che si sfideranno nel doppio confronto il 12 e il 18 aprile. Il popolo italiano è in estasi, consapevole di poter assistere presto a due gare di fuoco tra la campionessa d’Italia in carica e quella che quasi certamente erediterà lo scettro tra qualche mese.

Come ormai è risaputo, è stata la tifoseria napoletana a gioire maggiormente per l’esito del sorteggio, consapevole, a suo parere, di aver beccato la forza meno potente delle squadre in corsa al trofeo della Champions League. E’ stata e continua ad essere opinione diffusa. I partenopei hanno infatti preso con entusiasmo la notizia, sapendo che la squadra di Luciano Spalletti non ha eguali al momento in Italia e probabilmente in qualche altro campionato europeo.

La felicità è derivata soprattuto dal non aver pescato top club come Bayern Monaco, Manchester City o Real Madrid. Ma è chiaro che il Milan può assolutamente gioire per il medesimo motivo. E’ l’attuale periodo del Napoli a creare dei pronostici negativi per i rossoneri di Stefano Pioli. Sono tutti convinti che il Diavolo soffrirà e perderà il doppio confronto con gli azzurri, mancando l’occasione di accedere alle semifinali dopo tantissimi anni.

Certo, come l’attuale periodo del Milan dice che la squadra di Stefano Pioli non gode di ottima salute, né mentale né tecnica né tattica. Bastano questi dati a molti per fare i primi pronostici. Ma non tutti condividono il pensiero comune. L’allenatore italiano ha convinzioni diverse.

Milan-Napoli: “I rossoneri possono battere chiunque”

Intervistato a TV Play, ha parlato Andrea Stramaccioni. L’allenatore italiano ex Inter ha affrontato diversi temi tra cui la sfida di fuoco tra Milan e Napoli in Champions League. Strama ha evidenziato il periodo non brillante dei rossoneri, ma allo stesso tempo ha messo in risalto un grande punto di forza della squadra di Stefano Pioli, che potrebbe permettergli di passare il turno europeo e quindi salvare una stagione dai mille rimpianti.

Di seguito le parole dell’allenatore a TV Play:

“Sulla partita singola è in grado di fare qualsiasi risultato, in Italia e in Europa. Nella partita secca resta una squadra che può battere chiunque, sono certo che darà filo da torcere al Napoli. Anche perché la Champions è il modo per salvare la stagione”. Le parole di Stramaccioni regalano sicuramente un pò di grinta e motivazione in più ai tifosi del Milan, che in questo momento stanno soffrendo enormemente per i recenti risultato della squadra di Pioli.

Un crollo inspiegabile in questa seconda parte di stagione sta preoccupando enormemente. Stramaccioni ha dato una sua lettura alla situazione, rifacendosi alle parole di Zlatan Ibrahimovic: “La mia sensazione è che non abbiano avuto intensità mentale di squadra, anche per la discontinuità di alcuni giocatori. Leao in primis, e per il post Mondiale di altri. E sono d’accordo con Ibrahimovic quando dice che forse non sono ancora una squadra in grado di mettere la giusta mentalità di alto livello in tutte le partite”.