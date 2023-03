Milan, si torna al passato: la nuova mossa di Pioli

Stefano Pioli starebbe pensando ad un ritorno alle origini in vista della ripresa del campionato: rivedremo un Milan con schemi conosciuti?

La sosta del campionato arriva forse nel momento più opportuno. Il Milan potrà finalmente rifiatare, visto che la squadra rossonera viene da un periodo davvero complicato in Serie A.

La squadra di Stefano Pioli viene infatti da tre gare senza successo, con due sconfitte esterne a Firenze e Udine e il pari deludente in casa con la Salernitana. Nel mezzo il passaggio del turno in Champions League contro il Tottenham, unica gioia del periodo.

Uno dei modi che Pioli starebbe valutando per tornare a sorridere e giocare bene riguarda il modulo tattico. Il mister rossonero da qualche settimana è passato al 3-4-2-1, ovvero inserendo un centrale di difesa in più e togliendo un uomo in attacco per equilibrare la formazione.

Eppure i risultati non stanno arrivando. Di recente il Milan è sembrato poco compatto dietro e decisamente scarno in avanti. Neanche l’idea di dare maggiore libertà d’azione a Rafa Leao tra le linee è sembrata vincente.

Milan, si torna all’origine: riecco il 4-2-3-1 dopo la sosta

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan dovrebbe dunque tornare alle origini dopo la sosta di fine marzo. Con la ripresa del campionato, che vedrà subito un temibile Napoli-Milan per domenica 2 aprile, Pioli starebbe valutando un ritorno al modulo a lui più caro.

Il Milan tornerà al 4-2-3-1, ovvero lo schema con cui Giroud e compagni hanno vinto lo Scudetto lo scorso anno. Anzi, è il sistema con cui la squadra di Pioli ha risalito la china dal 2020 in poi, crescendo, maturando e tornando a vincere un titolo.

Dunque addio alla difesa a tre, visto che Kalulu, Tomori e Thiaw insieme hanno alternato buone prestazioni, come in Champions contro il Tottenham di Kane, ad altre piuttosto caotiche e disastrose come quella recente di Udine.

Pioli potrebbe incominciare alla ripresa degli allenamenti a lavorare su una nuova difesa a 4, sistema agevolato anche dai rientri a pieno regime di Calabria e Florenzi, così come quello di Theo Hernandez che rientrerà a Napoli dopo la squalifica.

Milan a Napoli con il vecchio modulo: le probabili scelte

Ovviamente è ancora presto per capire come Pioli vorrà schierare il Milan contro il Napoli, nella prime delle tre sfide (tra campionato e Champions) che le due rivali affronteranno ad aprile.

L’unico sicuro assente sarà Junior Messias, fermo per un mese circa per via della lesione al bicipite femorale della coscia. Nonostante ciò, Pioli è pronto a rilanciare il 4-2-3-1. Tentiamo un abbozzo di formazione in vista del 2 aprile prossimo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (Florenzi), B. Diaz, Leao; Giroud.