Spalletti perde il difensore: infortunio in Nazionale, Milan a rischio

Il difensore ha riportato una distorsione al ginocchio e ne avrà per almeno due settimane: in dubbio la presenza con i rossoneri

In queste due settimane c’è la sosta per le nazionali e da domani infatti cominciano le gare per le qualificazioni agli Europei 2024. Al rientro dalla sosta il Milan ospiterà il Napoli a San Siro per la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Si tratterà solo di un assaggio di quella che sarà poi la doppia sfida per i quarti di finale di Champions League con i partenopei. Intanto però il 2 aprile ci si gioca una partita molto importante per i rossoneri nell’ottica della corsa al quarto posto. La squadra di Pioli è infatti ancora quarta in classifica con 48 punti, a una sola lunghezza di vantaggio sulla Roma e a +3 sull’Atalanta che è in risalita.

Per questo Milan-Napoli c’è però un calciatore della squadra di Luciano Spalletti che è in dubbio e potrebbe anche saltare l’incontro con il Diavolo. La causa è un infortunio in nazionale e la notizia è stata resa nota dalla Federcalcio stessa. Stiamo parlando del difensore polacco Bartosz Bereszynski.

Infortunio con la nazionale per Bereszynski

Il laterale destro, arrivato in prestito dalla Sampdoria a gennaio nell’ambito di uno scambio che ha portato Zanoli in blucerchiato con la stessa formula, è stato costretto a fermarsi durante il ritiro con la sua Polonia.

La selezione del ct Fernando Santos ha in programma le due partite contro Repubblica Ceca e Albania e lui non le potrà giocare. Il trentenne ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante un allenamento, un problema che non dovrebbe essere comunque eccessivamente grave. I tempi di recupero sono stimati in circa due settimane. Il classe 92 non tornerà per a Napoli ed effettuerà le cure con lo staff medico della nazionale. Al suo posto è stato chiamato Tymoteusz Puchacz del Panathinaikos.

A undici giorni esatti dalla partita contro il Milan, la sua presenza tra i convocati è dunque fortemente a rischio. C’è da dire comunque che Bereszynski non fa parte solitamente dell’undici titolare della squadra azzurra e in ogni casa, anche se recuperasse, si andrebbe ad accomodare in panchina. Il titolare nel ruolo è infatti Giovanni Di Lorenzo.

Il momento delle nazionali mette sempre un po’ di apprensione alle società proprio per il rischio infortuni e i rossoneri sperano di non ritrovarsi beffati con i propri calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni.