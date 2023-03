Calciomercato Milan, colpo a zero dal Chelsea: è un super talento

Il Milan è in corsa per l’ingaggio di un giovane talento del Chelsea: può arrivare a parametro zero, sarebbe un ottimo affare.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diverse occasioni in vista del prossimo calciomercato estivo. Ci sono dei giocatori in scadenza che sarebbero molto utili al progetto sportivo rossonero.

Il Milan non disporrà di un budget elevatissimo per la campagna acquisti, a meno che non si concretizzi la cessione di Rafael Leao per una cifra particolarmente alta. In ogni caso, è importante saper sfruttare le occasioni low cost presenti sul mercato. Alcune a parametro zero sono particolarmente interessanti e non bisognerebbe farsele sfuggire.

Sappiamo che il club rossonero ha una politica precisa su stipendi e commissioni agli agenti, però è un peccato farsi sfuggire alcuni rinforzi. Ci sono dei talenti che possono essere adatti ai piani futuri del Diavolo.

Calciomercato Milan, un giovane talento dal Chelsea?

Secondo quanto rivelato dall’Inghilterra, il Milan sarebbe tra i club interessati a Tudor Mendel-Idowu. Si tratta di un 18enne promessa inglese in scadenza di contratto con il Chelsea.

EXCL: Chelsea are moving closer & closer to losing Academy ace Tudor Mendel-Idowu. Chelsea are yet to show Tudor a pathway in contract negotiations, or a fair wage, with his contract ending this summer. Man City, Arsenal, Bayern Munich, AC Milan & Tottenham all interested. pic.twitter.com/pCldPrDa1f — Felix (@FelixJohnston_) March 19, 2023

Sembra che il rinnovo del giocatore con i Blues sia molto lontano, mentre elevate sono le chance di un addio a parametro zero. Il Chelsea deve ancora presentare un’offerta convincente al ragazzo. Anche Manchester City, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco stanno monitorando la situazione.

Mendel-Idowu in questa stagione ha messo insieme 13 presenze, 4 gol e 2 assist. Ha giocato da trequartista e da esterno offensivo. Possiede talento e notevoli margini di crescita. A Londra contano di convincerlo a firmare il rinnovo, però sullo sfondo ci sono società che se lo vogliono assicurare. Vedremo se il Milan farà una mossa concreta per portarlo in Italia in estate. Probabilmente Maldini e Massara proveranno ad approfittare di questa occasione, nonostante la concorrenza forte e la volontà dei Blues di non perdere il ragazzo.