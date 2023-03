Calciomercato Milan, nuovo attaccante dal Belgio: numeri impressionanti nel 2023

Il Milan guarda ancora in Belgio per rinforzarsi: dopo Saelemaekers e De Ketelaere, c’è un giovane attaccante nel mirino del club.

Paolo Maldini e Frederic Massara guardano con grande attenzione alla Jupiler Pro League, un campionato nel quale in questi anni sono emersi tanti giocatori di ottimo livello. I prezzi a volte non sono proibitivi, bisogna essere bravi a capire il momento giusto in cui investire.

Sicuramente è stato molto oneroso l’investimento per Charles De Ketelaere, costato ben 35 milioni di euro (32 più 3 di bonus). Il Milan era partito da un’offerta sui 25, una cifra più aderente al valore del giocatore, però ha dovuto parzialmente arrendersi alla richiesta del Club Brugge. Dall’altra parte c’era anche il Leeds, che di milioni ne proponeva circa 40.

Meno costoso Alexis Saelemaekers, che tra prestito e riscatto è stato pagato 7 milioni. Un buon affare quello condotto con l’Anderlecht nel gennaio 2020. Se De Ketelaere al momento non è riuscito a confermare di valere i soldi spesi per lui, invece Saelemaekers oggi può essere venduto almeno al doppio del prezzo fissato tre anni fa.

Calciomercato Milan, nuovo affare in Belgio? Piace un attaccante

Il Milan continua a guardare i talenti che giocano in Belgio. Tra questi c’è sicura Noa Lang, esterno offensivo del Club Brugge che qualche fonte dava persino come sicuro acquisto rossonero nell’estate 2022. Ma ci sono pure altri nomi.

Nella lista figura anche Gift Orban. I colleghi di calciomercato.it spiegano che è tra i giovani che vengono monitorati dagli osservatori rossoneri. Si tratta di un attaccante nigeriano di 20 anni che milita nel Gent. In questa stagione ha messo assieme 12 gol e 1 assist in 10 presenze tra Jupiler League e Conference League.

Il Gent lo ha comprato a gennaio 2023 dai norvegesi dello Stabaek per 3,3 milioni di euro. Un ottimo affare, visto il rendimento del giocatore in questi mesi. Anche il Napoli segue con interesse il connazionale di Victor Osimhen, altro attaccante che probabilmente cambierà maglia nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Chi è Gift Orban: le caratteristiche tecniche

Orban è alto 178 centimetri, è un attaccante agile e veloce in possesso di un tiro potente e preciso. Sa difendere e controllare bene il pallone, sa smarcarsi efficacemente e ha una buona tecnica. Come caratteristiche è abbastanza completo. E, vista la giovane età, può crescere ancora tanto. Nel Gent gioca in un attacco a due, ma può essere impiegato anche da unica punta.

I suoi primi mesi in Belgio sono davvero molto promettenti. Vedremo se continuerà con questo trend anche nel resto della stagione. Da capire se il suo attuale club aprirà a una cessione o se preferirà tenersi il talento nigeriano per un altro anno, così da valorizzarlo ulteriormente e poterlo vendere a un prezzo più alto. Ovviamente, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.