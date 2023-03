Massara alla Juve, l’annuncio scuote i tifosi: “È una possibilità”

Le voci che accostano il direttore sportivo del club rossonero alla Vecchia Signora si fanno sempre più insistenti: arriva la conferma

In questi ultimi anni il Milan ha fatto grandi passi sotto tanti punti di vista, tornando a competere ad alti livelli dopo un lungo periodo di anonimato. Merito di questa crescita è stato anche e soprattutto della dirigenza, quindi in particolare Paolo Maldini e Ricky Massara.

Gran parte dei meriti sono spesso andati all’ex difensore e capitano dei rossoneri, nelle vesti di direttore tecnico, ma anche il direttore sportivo ha svolto un ottimo lavoro in questi tre anni e mezzo. Un lavoro peraltro sempre riconosciuto dalla società, che lo ha per questo confermato al suo posto fino ad oggi. In estate anche lui ha rinnovato insieme a Maldini dopo l’arrivo di RedBird e il suo contratto con il Diavolo scade nel 2024.

Non è però affatto certo che il dirigente rimarrà a lavorare per il Milan anche nella prossima stagione. Da diverso tempo infatti si susseguono delle voci, abbastanza insistenti, che parlano di un probabile passaggio di Massara alla Juventus. Già da qualche settimana il dirigente viene accostato alla Vecchia Signora e la notizia sta trovando ancora conferme.

Albanese conferma il possibile addio del dirigente

Un’altra conferma arriva da Sportitalia, perché nella trasmissione SICafè è arrivato in collegamento Giovanni Albanese, che ha fatto il punto sul possibile futuro del direttore sportivo.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Frederic Massara è una possibilità, è stimato dai dirigenti bianconeri e conosce molto bene Massimiliano Allegri. Già dall’inizio della stagione la Juventus voleva inserire un uomo mercato nell’organigramma, in futuro ci sarà questa possibilità”. Parole importanti e molto indicative.

Albanese aggiunge poi un indizio che sosterrebbe la tesi, che ormai circola sempre più insistentemente: “Massara, inoltre, ha già lavorato con Francesco Calvo ai tempi della Roma: una serie di punti in comune che potrebbero avvicinarlo ai bianconeri. La Juventus continua a lavorarci sotto traccia”.

Incontro nei giorni scorsi

Sempre a Sportitalia il direttore Michele Criscitiello sostiene che nei giorni scorsi c’è stato un incontro conoscitivo tra Massara e la Juventus. L’ipotesi è che nei bianconeri Cherubini tornerebbe a svolgere il suo vecchio ruolo e che il ds del Milan prenderebbe il posto di Paratici. E’ Massara quindi il primo nome sulla lista anche per il suo buon rapporto con Allegri. Per il Milan sarebbe ovviamente una grossa perdita, considerato il grande lavoro fatto a Milanello dal suo arrivo a oggi.