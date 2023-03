Milan, Giroud è solo: numeri da incubo per l’attacco

Il Milan ha un reparto offensivo poco prolifico in termini di gol: solo Giroud dà delle garanzie, Pioli deve trovare una soluzione.

Il 2023 del Milan è autentico disastro per quanto riguarda il campionato. I numeri non mentono. La squadra ha conquistato solo 15 punti in 12 partite disputate nell’anno nuovo.

I campioni d’Italia occupano il quarto posto nella classifica della Serie A, ma la qualificazione alla prossima Champions League è fortemente a rischio. Dietro ai rossoneri ci sono Roma, Atalanta e Juventus. È fondamentale reagire dopo la sosta per le nazionali, anche se prima avversaria da affrontare sarà la capolista Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona servirà un’impresa per vincere, visto che gli azzurri stanno disputando una stagione impressionante.

Stefano Pioli recupererà Olivier Giroud, assente per squalifica contro l’Udinese. Un rientro fondamentale, dato che si tratta del giocatore più prolifico del gruppo. Difficile rinunciare a lui, lo abbiamo visto già in altre occasioni. Nonostante i suoi 36 anni, è un titolare inamovibile.

Solo Giroud in gol con regolarità: serve migliorare

Il Milan deve migliorare sotto tanti punti di vista. Ad esempio, nel 2023 ha segnato solo 15 gol in 12 partite di campionato. Pochi. Forse il cambiamento di modulo, deciso per avere maggiore solidità difensiva, ha penalizzato un po’ la fase offensiva. In ogni caso, Pioli deve fare qualcosa in vista della ripresa della Serie A e della Champions League.

Il Corriere dello Sport evidenzia che nell’anno nuovo Rafael Leao ha segnato solo 2 gol, l’ultimo a Lecce il 14 gennaio. Il cambio tattico può aver influito sul suo rendimento, anche se deve comunque dare molto di più in campo. Il più prolifico in termini realizzativi è Olivier Giroud, che di reti ne ha realizzate 3.

A quota 2 come Leao c’è Junior Messias. Divock Origi ha segnato un gol “inutile” nella sconfitta 5-2 contro il Sassuolo, mentre Zlatan Ibrahimovic si è sbloccato su rigore contro l’Udinese. Brahim Diaz non segna in campionato da ottobre, idem Ante Rebic. 0 gol in campionato per Alexis Saelemaekers e 0 in totale per Charles De Ketelaere.

È evidente che ci siano dei problemi nel reparto offensivo del Milan. Pioli deve capire come risolverli, perché altrimenti sarà complicato raggiungere gli obiettivi. Non è da escludere un nuovo cambiamento di modulo, con Leao magari riportato ad agire come esterno offensivo puro. Un ruolo più nelle sue corde e nelle quali ha giocato meglio in questi anni.