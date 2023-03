Milan, Giroud svela un suo sogno: “Sarebbe fantastico”

Giroud dal ritiro della Francia non nasconde un suo sogno per il futuro: l’attaccante del Milan attende anche il rinnovo con il club rossonero.

Nonostante i 36 anni, Olivier Giroud è un centravanti ancora in grado di fare la differenza. Lo ha dimostrato sia con la maglia del Milan sia con quella della Francia.

Non è un caso che sia ancora il titolare nella squadra rossonera e che Didier Deschamps lo abbia nuovamente chiamato nella nazionale francese dopo il Mondiale in Qatar. Adesso i Galletti hanno Olanda e Irlanda da affrontare nelle Qualificazioni al prossimo Europeo, vedremo se il classe 1986 partirà dal 1′ o se il commissario tecnico farà un’altra scelta.

Sicuramente per Stefano Pioli è lui la prima scelta e non potrebbe essere diversamente. Divock Origi non si è rivelato all’altezza finora e Zlatan Ibrahimovic, reduce da un grave infortunio, ha 41 anni. I campioni d’Italia in carica contano molto su di lui in zona gol. In questa stagione ha collezionato 12 reti e 6 assist in 32 presenze totali.

Giroud svela un suo sogno per il futuro

Giroud è molto orgoglioso di essere stato ancora convocato da Deschamps. Sicuramente è favorito anche dal fatto che Karim Benzema abbia rotto con il ct, però vuole dare il massimo per la Francia.

Il numero 9 del Milan, intervistato da Europe 1, ha confermato la sua soddisfazione per la convocazione: “È sempre un piacere essere in nazionale. La storia non è terminata, voglio continuare. Ritiro? Mi sono posto la domanda. L’ideale era smettere dopo una finale“.

Ma Olivier non ne vuole ancora sapere di fermarsi e addirittura non nasconde un sogno nel cassetto: “Sarebbe fantastico essere ai Giochi Olimpici. È qualcosa che manca nella mia lista“. Le prossime Olimpiadi saranno a Parigi nel 2024 e a lui non dispiacerebbe esserci.

Rinnovo con il Milan: attesa la firma

Giroud ha anche un altro obiettivo, ovvero rinnovare il contratto con il Milan. La scadenza è fissata a giugno 2o23 e tutti si aspettano la firma. L’attaccante ha già dichiarato di voler continuare a vestire la maglia rossonera e il club punta a confermarlo.

Bisogna limare alcuni dettagli con l’entourage, poi il rinnovo diventerà realtà. La sensazione è che l’ex di Arsenal e Chelsea continuerà a giocare a Milano per un’altra stagione. Il suo stipendio rimarrà di 3,5 milioni di euro netti annui oppure verrà leggermente ritoccato con i bonus. Trapela ottimismo su questa trattativa.